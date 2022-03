Perde il controllo della moto e cade sull’asfalto: muore carpentiere

Un carpentiere di 50 anni è morto ieri mattina a Porrena di Poppi (Arezzo) in un incidente stradale in moto in via via del Nespolo. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi ieri mattina, mercoledì 2 marzo, a Porrena di Poppi, in provincia di Arezzo.

La vittima è Rosario D’Angelo, carpentiere 50enne residente in paese. Secondo quanto ricostruito, scrive la redazione del quotidiano La Nazione, la vittima viaggiava lungo via del Nespolo alla guida della sua nuova moto, una Ducati Monster acquistata solo poche settimane fa. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro è arrivata l’equipe medica del 118 a bordo di un’ambulanza. Allertato anche l’elisoccorso per un eventuale trasporto in ospedale. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione che, però, hanno avuto successo e alla fine si sono dovuti arrendere dichiarando sul posto il decesso del centauro. Troppo gravi le lesioni ed i traumi riportati nella caduta dalla moto.

Intervenuti anche i carabinieri di Bibbiena che hanno svolto i rileivi ed ora stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma, riporta La Nazione, quella di un malore che avrebbe colpito la vittima alla guida o quella di un animale che, attraversando la strada, avrebbe fatto perdere il controllo della Ducati al 50enne.

Sconvolta l’intera comunità del paese in provincia di Arezzo che si è stretta al dolore della famiglia di D’Angelo. Il carpentiere lascia la moglie e due figlie.