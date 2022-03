Guerra in Ucraina, terrore dilagante. Cresce anche in Italia la richiesta di acquisto di bunker

Guerra in Ucraina. Gli effetti della paura di un nuovo conflitto mondiale stanno portando molti italiani a interessarsi all’acquisto di bunker per essere protetti in ogni evenienza

Nessuno poteva aspettarsi che un virus mortale si diffondesse in tutto il mondo portando una feroce crisi sanitaria congiunta al tracollo economico, spingendo l’intera umanità all’isolamento e al cambiamento drastico della vita così come l’abbiamo conosciuta fino ad ora. Eppure è accaduto.

Per lo stesso motivo, per l’opinione pubblica non sembra poi così irrealistica l’ipotesi dello scoppio di un nuovo conflitto mondiale ascoltando le terribili notizie che giungono giornalmente dal fronte ucraino dove si sta combattendo contro la Russia di Vladimir Putin.

Aumento della richiesta di acquisto di bunker, parla un imprenditore del settore

“Io non so come si combatterà la terza guerra mondiale, ma so che la quarta si combatterà con pietre e bastoni”. Queste parole sono erroneamente attribuite ad Albert Einstein, sono tornate prepotentemente “di moda” e descrivono alla perfezione cosa accadrebbe nell’eventualità di una nuova guerra devastante come quelle che vissero i nostri nonni durante la prima metà del secolo Novecento.

Se all’epoca la bomba atomica risultò essere lo strumento peggiore di morte, l’attuale avanzamento tecnologico in ambito di armi potrebbe portare solamente alla distruzione totale del nostro mondo.

É con questa paura nel cuore che molti nostri connazionali sono sempre più interessati all’acquisto di bunker e di rifugi antiatomici.

A rivelarlo a Repubblica è Giulio Cavicchioli, imprenditore nel mantovano, titolare di un’azienda (la “Minus Energie”) specializzata in tale settore che in passato ha lavorato per la Nato e l’Aviazione italiana e importa sistemi per la realizzazione di costruzioni di massima sicurezza.

Secondo Cavicchioli saremmo di fronte a un’isteria ingiustificata, fatto sta che le richieste per la realizzazione di bunker sono decisamente in crescita.

Ma chi è il richiedente tipo che contatta un’azienda come quella sopracitata? “Molte richieste arrivano da gente sprovveduta e disorientata sul da farsi” – ha rivelato Giulio Cavicchioli. “Finora una decina di persone si sono attivate concretamente per realizzare un bunker sotto la propria villa”.

Ad essere interessati sono soprattutto professionisti residenti nel centro e nel nord Italia, desiderosi di proteggere le proprie famiglie. Tuttavia, non si tratta di una clientela facoltosa poiché le persone estremamente ricche possiedono già vie di fuga prestabilite. I costi medi dei bunker variano tra i 50 e 90mila euro.