Il Volo sconvolge ancora, il nuovo annuncio social fa tremare i fan: sta succedendo davvero

Una nuova comunicazione Instagram a tutti quelli che in questi anni li stanno seguendo attivamente live e sui social. Nessuno se lo aspettava.

Si sono conosciuti appena 13enne nel programma condotto della Clerici e da allora non si sono più lasciati diventando il trio lirico italiano più famoso al mondo. Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono oggi richiestissimi non solo per partecipazioni italiane ma anche all’estero dove raccontano questo stile canoro fino a pochi anni fa molto disprezzato dai giovanissimi. Questi invece oggi stimano il genere proprio grazie al lavoro attivo sul campo portato avanti da Il Volo.

Attivissimi sui social i tre compagni di viaggio non smettono di aggiornare i fan riguardo nuove collaborazioni e progetti che li riguardano. Solo una settimana fa avevano dato la brutta notizia che nessuno si aspettava. Ovvero lo slittamento delle date del loro prossimo tour, Il Volo Sings Morricone & More, volto a celebrare il maestro Ennio Morricone, scomparso nel luglio del 2020.

Il gruppo musicale è stato costretto a rimandare il tour a causa della situazione pandemica in corso che avrebbe ostacolato la messa in scena dello spettacolo con migliaia di spettatori. Ieri però è arrivata una nuova comunicazione importante che ha fatto gioire moltissimi loro appassionati.

Il Volo annuncio a sorpresa, dopo tanta tribolazione una buona notizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Come dicevamo, il tour in onore di Ennio Morricone non sarà cancellato ma solo rimandato di qualche mese, a settembre più precisamente, quando si spera che la situazione migliori per tutti. In attesa quindi di capire se la macchina organizzativa potrà rispettare il suo corso, i tre componenti de Il Volo hanno però comunicato che è tutto confermato per un altro mini tour che si svolgerà nelle città di Ferrara e Vicenza.

Nel post Instagram infatti leggiamo: “Siamo molto felici di annunciarvi che da oggi sono aperte le vendite dei biglietti per i nostri concerti del FERRARA SUMMER FESTIVAL (29 giugno) e del VICENZA IN FESTIVAL (3 settembre)”.

L’annuncio è arrivato come sempre non solo in italiano ma anche in inglese e spagnolo per permettere ai loro numerosi tifosi di seguire quanto sta accadendo riguardo spostamenti e concerti.

Una notizia che in molti hanno apprezzato come leggiamo nei commenti a margine del post che ha mobilitato il web per la caccia ai biglietti già quasi completamente esauriti. In molti ora si augurano che fili tutto liscio e che anche qui non ci siano cambiamenti di data improvvisi.