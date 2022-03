La showgirl Melissa Satta è sempre stata molto riservata rispetto alla sua vita privata anche se come tutti i personaggi famosi, non è semplice mantenere la privacy nella vita di tutti i giorni.

Dopo la fine della storia con Boateng, abbiamo visto in diverse interviste, una Melissa triste e malinconica nel raccontare l’accaduto come una scelta non dipesa da lei, una conseguenza che in questo caso è stata “costretta a subire”. Da quel momento, come nella vita di tutte le donne, anche per Melissa sono comparse le fragilità.

Dopo la fine della sua storia con Boateng da cui è nato anche il piccolo Maddox, Melissa si è ripresa a piccoli passi, confessando anche che il percorso non è stato per niente semplice. Oggi al suo fianco c’è Mattia Rivetti, il nipote del proprietario dell’ex azienda Store Island diventata poi Moncler. Nonostante questa nuova storia d’amore, Melissa si è lasciata andare ad un racconto intimo sulla sua vita e le sue fragilità: “Ho le mie paure come tutte le donne” ha confessato, parlando della difficoltà nel trovare un uomo, soprattutto non appartenente al mondo dello spettacolo, in grado di affrontare tutto quello che comporta essere al fianco di un personaggio famoso.

Melissa Satta si mette a nudo e racconta le sue fragilità di donna: “Anche io ho paura di rimanere sola”

Diventata nota grazie al bancone di Striscia La Notizia, Melissa Satta è un ex velina dagli occhi scuri ed un fisico scultorio. Una vita piena di esperienze da sogno e tantissimi corteggiatori. Tutto quello che le donne vorrebbero in pratica ma, anche lei ha confessato di vivere le angosce e i problemi che accomunano la figura femminile comune.

“Ho paura di rimanere sola“, ha dichiarato Melissa, nonostante in questo periodo pare abbia trovato la sua serenità accanto al nuovo compagno. Un amore che funziona, ma a cui non è ancora stato dato il via per una convivenza. La storia è nata in maniera consapevole ed è per questo che secondo Melissa, le cose vanno fatte piano e con piena maturità. Alla domanda dove le veniva chiesto se avesse il desiderio di diventare di nuovo mamma, la showgirl non ha esitato nel dire che sarebbe felicissima di poter dare un fratellino al piccolo Maddox.