Michelle Hunziker vola alle Maldive in compagnia di qualcuno di speciale. Giorni di relax totale per la conduttrice

Michelle Hunziker è reduce da un periodo estremamente complesso e difficoltoso, soprattutto a livello psicologico. La separazione dal marito Tomaso Trussardi, tanto lavoro come sempre, tra cui il suo nuovo show Michelle Impossible, e adesso sente più che mai il bisogno di prendersi del tempo per rigenerarsi.

La bellissima conduttrice negli ultimi tempi è stata al centro del gossip più che mai. Dopo la chiacchierata separazione da Trussardi, l’attenzione si era ancora concentrata su di lei per il presunto riavvicinamento con l’ex marito, il cantante Eros Ramazzotti. Niente di ufficiale però, nessuno dei due ha dato alcuna conferma e al momento sembra che il rapporto tra i due sia invariato.

Michelle Hunziker si prende del tempo per sé stessa, lontana da tutto

Una vita ricca di tantissimi impegni e responsabilità quella della conduttrice. Proprio per questo, appena ha potuto, Michelle è volata alle Maldive a godersi qualche giorno di totale relax, per rigenerarsi e tornare a Milano più carica che mai. Ma non è da sola in questa vacanza. La conduttrice ha portato con sé le sue due bambine Celeste e Sole e alcune delle sue amiche più strette. Ha approfittato così di questi giorni per godersi anche del tempo con i suoi affetti più cari.

La Hunziker tiene costantemente aggiornati i suoi fan tramite stories divertenti e post su Instagram di quello che succede durante la vacanza. Il posto in cui si trova è paradisiaco e non c’è nulla che le manchi, eppure Michelle ha detto che c’è qualcosa nel suo cuore che le impedisce di vivere questi giorni nella più totale serenità. “Mi sono svegliata con gli incubi, sentivo piangere bambini, uomini e donne. Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo per fuggire dal loro paese. Non esistono motivazioni valide per far vivere questo dolore, spero che si possa trovare un accordo per far finire questa guerra.” Queste le parole della bella conduttrice, che durante la sua vacanza non può comunque fare ameno di pensare alla tragica situazione che l’Ucraina sta vivendo.