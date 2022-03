Oggi è un altro giorno, Serena Bortone la taglia fuori dal parterre: quei sospetti legati ai fatti in Ucraina

Oggi è un altro giorno condotto e diretto da Serena Bortone non vedrà più l’ospite fisso d’eccezione: tutto si ricollega alla crisi in Ucraina.

La padrona di casa di “Oggi è un altro giorno“, Serena Bortone ha preso una decisione che ha scombussolato i piani e le programmazioni di una delle trasmissioni più seguite del momento.

Da quasi una settimana a questa parte, la conduttrice ha cambiato umore assumendo un aspetto sermone. Tutto ciò si verifica da quando non si fa altro che dedicare quasi l’intero spazio televisivo alla guerra tra Russia e Ucraina che sta sconvolgendo l’intero pianeta.

Le preoccupazioni sono all’ordine del giorno, ancor più di una pandemia che ha scatenato milioni di vittime e ospedalizzati in gravi condizioni. Vladimir Putin è intenzionato a ricostruire la vecchia URSS e da ciò che trapela dai messaggi lanciati via web, per la popolazione mondiale non lascia presagire nulla di buono.

Come sta accadendo per le altre trasmissioni in Rai e non solo, anche nel ‘salotto’ di Serena Bortone non si fa altro che parlare dell’operazione militare voluta e messa in piedi da Putin

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone decide di non chiamarla più? Cosa c’è di vero

In tv e all’interno degli studi adibiti a dibattiti politici e gossip vari non si fa altro che concentrare l’attenzione sul fronte ucraino e la guerra scatenata dai russi di Vladimir Putin.

Anche nel salotto di Serena Bortone, i volti preoccupati degli ospiti o le testimonianze pervenute in diretta dagli inviati non lasciano spazio ad un futuro prossimo per la pace.

Mentre lo zar russo bombarda severamente l’Ucraina di Zelensky, gli USA e la NATO indeboliscono la Russia e i suoi abitanti attraverso sistemi di hackeraggio informatico e fenomeni di inflazione che stanno portando l’economia russa ai minimi storici.

A risentire degli effetti negativi e asfissianti ai danni dei nemici di Putin sono anche gli oligarchi e più in generale i personaggi famosi in giro per il mondo.

Non a caso ad “Oggi è un altro giorno” dal 19 Febbraio non figura più tra gli ospiti fissi, la bella ed esperta ballerina di “Ballando Con Le Stelle”, ovvero Natalia Titova.

L’assenza della danzatrice russa è un mistero che tutt’oggi non trova spiegazione tra gli addetti del parterre composto da Massimo Cannoletta e compagni.

Che Serena Bortone abbia silurato la ballerina russa, Natalia Titova per motivi bellici? Potrebbe essere ancora presto per confermare questa indiscrezione.

Una cosa però è certa: il clamoroso assenteismo di Natalia continua a mantenere il sole e in generale, il clima rilassante, lontano dallo studio di Rai 1.