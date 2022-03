Sta per iniziare la bella stagione, oltre alla palestra dobbiamo rimetterci in riga anche con l’alimentazione. Oggi vogliamo consigliarti la dieta del sedano, facile, veloce e molto efficace. Ecco di cosa si tratta.

Negli ultimi giorni sta spopolando, la dieta del sedano è diventata un mood al quale nessuno riesce a rinunciare. Ma di cosa si tratta in realtà? Prima di spiegarti bene in cosa consiste, ti suggeriamo di far fede a quanto dice il tuo medico curante sulla tua situazione di salute.

La dieta del sedano contiene un bassissimo contenuto calorico, 20 calorie per 100 grammi, il sedano è un alimento piacevole, dal gusto fresco e talvolta pungente, è dissetante e sta bene un po’ ovunque, soprattutto nelle insalate. Il sedano è un ottimo drenante e purificante, per questi motivi, se si vuole perdere peso e ripulire il corpo dalle tossine, questo è un perfetto alleato.

La dieta del sedano, mai visto nulla di più efficace

Questa dieta non richiede troppe privazioni, basterà adottare uno stile di vita sano che comprenda delle buone abitudini. La cosa fondamentale è non saltare mai i pasti, ma mangiare, con le dovute porzioni, a colazione – pranzo – cena, a metà mattinata e nel pomeriggio introdurre piccoli spuntini. Bere acqua, praticare attività sportiva, dormire almeno 8 ore a notte e non stressarsi troppo. Mangiare verdura e frutta tutti i giorni, ma senza esagerare.

Introdurre il sedano nell’alimentazione è molto semplice, ti diamo un giorno tipo da poter gestire come vuoi, gli altri saranno pressappoco simili:

Colazione – yogurt magro, frutta secca, pezzetto di cioccolato fondente, caffè e un gambo di sedano

Pranzo e cena – mangia il sedano come vuoi nelle quantità che vuoi. Puoi usarlo come contorno o come piatto principale nelle insalate. Ricorda di abbinare carne bianca e pesce

Spuntini – un frutto ed un gambo di sedano basteranno

Come hai visto seguire la dieta del sedano è molto semplice, devi mangiare come di consueto le tue normali porzioni con l’aggiunta del sedano. Se ti va puoi provare i centrifugati, avranno un effetto ancora più immediato visto che i liquidi verranno eliminati in modo più naturale. Non perdere tempo, comincia ora che la bella stagione è alle porte.