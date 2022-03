Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli perché tra di loro è finita? Le parole della modella sono inequivocabili: esce allo scoperto

Nel grande vortice che ha risucchiato in queste settimane Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti per via della fine del matrimonio tra i primi due ed il fatidico bacio che il cantante e la conduttrice si sono scambiati in diretta tv, è finita anche Marica Pellegrinelli. Proprio davanti a lei che a Eros è stata legata negli ultimi anni, il gossip non si è fermato.

Le immagini parlano chiaro: Marica ha ricominciato e ha dimenticato una volta per tutte Eros. Lo dicono le foto di Diva e Donna che l’hanno immortalata insieme al suo nuovo fidanzato, il dj William Djoko.

Mano nella mano, insieme ai figli di lei, passeggiano per Milano. E Ramazzotti? I due si sono visti come dimostrano i filmati di Instagram ma tra di loro è storia finita. Ma perché è successo tutto questo? Proprio Marica lo ha spiegato dopo tanto tempo.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: perché è finita

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno trascorso oltre 10 anni della loro vita insieme. Nonostante una importante differenza di età, i due hanno saputo costruire una bella famiglia. Hanno dato al mondo due splendidi bambini: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Ad un certo punto, però, il loro idillio si è spezzato ed i due lo hanno annunciato con un comunicato stampa congiunto specificando che le loro strade si sarebbero divise ma senza rancore per amore dei figli e così è stato.

Ma perché è finito tutto? È stata Marica a spiegarlo in un’intervista al settimanale F. Non si tratta di tradimenti o della differenza di età ma di una vita che per la modella era diventata un po’ stretta. Troppo tempo lontana dal marito e due vite quasi separate.

“Ero sempre sola” ha ammesso l’ex moglie di Ramazzotti spiegando di essersi accorta di non essere felice: “la felicità va cercata”. I problemi sono iniziati quando i bambini sono cresciuti e hanno cominciato ad andare a scuola. Lei non riusciva più a seguire Eros in tour in giro per il mondo.

E così una quotidianità sempre più distante tra i due ha fatto capire a Marica che non era quello che voleva e di fronte ai problemi di coppia hanno deciso, insieme, di mettere un punto alla loro storia.