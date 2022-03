Letizia di Spagna ha lasciato senza fiato mostrando incredibile in occasione di un evento importante e stupendo con un gesto inaspettato.

Regale, dallo stile senza tempo e sempre perfetta. Letizia di Spagna è tornata a stupire il pubblico con il suo fascino travolgente, lasciando il segno in fatto di stile nell’ambito di un importante manifestazione e non solo: un gesto in particolare ha catturato l’attenzione.

49 anni, ex giornalista, è salita sul trono a seguito del matrimonio con Felipe di Spagna, celebrato nel 2003 con una suntuosa cerimonia seguita in tutto il mondo. Da allora è diventata nota per il suo portamento da principessa e i suoi look elegantissimi, distinguendo nella casata dei Borbone, alla stregua di Kate Middleton nella Royal Familiy.

Nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare criticità a seguito della positività al Covid del marito: ormai solo un ricordo, visto che il virus ha colpito il reale in forma breve e a oggi è ormai guarito. Pertanto la coppia è tornata ai regolari impegni ufficiali, tra cui la consegna del tradizionale premio alle Belle Arti a Pamplona.

Sposatisi nella cittadina, durante l’evento la moglie di Felipe ha catalizzato l’attenzione non solo per il suo look, ma anche per un’iniziativa stupefacente.

Letizia di Spagna lascia il segno: dall’abito mozzafiato al quel gesto clamoroso

Sul palco per consegnare i premi, Letizia di Spagna è corsa ai ripari, evitando il crearsi di una situazione critica in cui un concorrente stava per finire. Si tratta dell’attore spagnolo Antonio Resines, dimesso da poco tempo dopo il ricovero determinato dal Covid e ancora costretto a ricorrere alle stampelle per muoversi.

Per questo avrebbe fatto molto fatica nel salire sul palco e la Sovrana, accortasi di quanto stava accadendo, si è mossa verso di lui evitandoli di dover fare le scale. Sostenendolo con il braccio, si è lasciata andare poi a un caloroso applauso. Di seguito anche le altre personalità sul palco sono scese in platea per andare verso l’artista e complimentarsi con lui.

Oltre alla generosità dimostrata, a colpire durante l’occasione la scelta del suo look: la reale ha sfoggiato un abito fucsia molto chic, firmato dal noto stilista spagnolo Moises Nieto. Il capo ha messo in risalto la sua forma smagliante: a maniche a tre quarti, lungo alle caviglie, lo ha abbinato a un paio di décolleté color cipria.

Una scelta azzeccata, visto che il rosa è una grande tendenza per la primavera in arrivo. Intanto nelle ultime ore ha colpito con un’altra sua scelta di moda: durante un evento ufficiale ha sfoggiato una camicia che riprende una trama tradizionale ucraina, quale messaggio di pace nei confronti del paese dilaniato dal conflitto contro la Russia.