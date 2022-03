Riconoscete la bambina in foto? É una delle concorrenti più simpatiche di “LOL – Chi ride è fuori”. Aguzzate la vista, mettetevi alla prova e scoprite di chi si tratta

Il 3 marzo scorso sono state rilasciate sulla piattaforma streaming on-line Amazon Prime Video le ultime due puntate della seconda stagione del divertentissimo format “LOL – Chi ride è fuori”. Dieci comici rinchiusi in una stanza hanno il compito di far sganasciare dalle risate gli altri concorrenti rimanendo però impassibili allo stesso tempo, senza accennare nemmeno al minimo sorriso: pena l’esclusione dalla gara.

Chi sarà stato il trionfatore di quest’anno? Senza volervi fare cadere in fastidiosi spoiler sull’andamento del programma, vi proponiamo un simpatico passatempo per mettere alla prova il vostro spirito di osservazione e le vostre conoscenze. Riconoscete la dolce bambina in braccio alla madre ritratta nella fotografia in alto? É una agguerrita concorrente di “LOL”, romana, classe 1990. Ha partecipato agli esordi al talent show “Amici di Maria de Filippi” venendo eliminata tra mille proteste di chi, invece, vedeva tutto il suo potenziale (tra cui Platinette). Capito di chi si tratta?

"LOL – chi ride è fuori": riconoscete la bambina in FOTO? É una concorrente della seconda edizione

