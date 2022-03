Carolina Stramare ha stuzzicato l’immaginazione con la sua bellezza travolgente. Tra il suo sguardo e le sue labbra i fan sono in estasi.

Bellezza travolgente e charme a non finire. Carolina Stramare torna a stupire con il suo fascino, filo conduttore dei suoi scatti mozzafiato raccolti sulla sua seguitissima pagina Instagram.

391 mila follower, il feed della 23enne racconta la sua quotidianità scandita tra set, shooting ed eventi. Modella, conduttrice di Helbiz Live, format dedicato al mondo della serie B, ex Miss Italia, di recente ha conquistato tutti sfoggiando un look mozzafiato in occasione della settimana della moda milanese capace di scoprire le sue curve travolgenti.

Oltre per la sua bellezza e la sua carriera, negli ultimi tempi ha catalizzato l’attenzione in merito alla sua vita sentimentale. Secondo le indiscrezioni avrebbe intrecciato una storia con il calciatore della Juventus, Dusan Vlahovic.

Carolina Stramare mozzafiato: fan nel delirio

