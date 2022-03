“Un Posto al Sole”, Michelangelo Tommaso lo confessa senza riserve. Tutto vero quello che si dice su di lui

Il ricordo passato legato alla soap è ancora vivo e vegeto nella mente dell’attore che ha voluto così condividerlo con la sua community.

Ha esordito giovanissimo nel 2001 nella serie “Compagni di scuola” e da lì è stato scelto in sempre maggiori campagne pubblicitarie e programmi tv per la sua aria fresca e pulita da bravo ragazzo. Michelangelo Tommaso è però anche uno dei personaggi fissi della soap napoletana “Un Posto al Sole” dove interpreta dal 2009 Filippo Sartori amatissimo dal pubblico a casa per la sua relazione a tratti travagliata con la compagna di scena Serena Cirillo.

Recentemente l’attore romano classe 1980 ha rilasciato una confessione aperta intervistato da Nuovo Tv in cui ha parlato del suo rapporto con la squadra di colleghi con cui si rapporta tutti i giorni ormai da anni e che sono diventati per lui come una seconda famiglia.

Si sa, infatti, che spesso la vita fittizia del set, soprattutto se vissuto molte ore durante la settimana, può coincidere con la vita reale dove amicizie e conoscenze diventano qualcosa di più iniziando ad essere una parte importante della propria quotidianità.

Che rapporto c’è tra Michelangelo e Filippo? “Siamo tutti e due affidabili e coerenti, Filippo è una persona di cui ci si può contare, innamorato della sua famiglia. Lo stesso vale per me”. Ammette l’attore che subito dopo confessa anche un episodio legato alla fiction che più di ogni altro è impresso nella sua memoria e lo lega al suo privato.

Michelangelo Tommaso commuove i fan con il ricordo più bello

Quello che notano con maggior piacere i fan della soap fin dal suo debutto in tv, è che ogni attore ormai recita immedesimandosi totalmente nella parte che sta svolgendo, quasi non si fosse più discrepanza tra una persona e l’altra.

Lo sa bene Tommaso che proprio sul set ha anche trovato l’amore della sua attuale compagna Samanta Piccinetti che in “UPAS” interpretava Arianna. I due si sono conosciuti sul set e non si sono più lasciati, inoltre oggi sono genitori di due splendide bambine, Sole e Viola.

Il ricordo più bello legato all’interpretazione che ha svolto in questi anni nella serie di Rai 3? Michelangelo non ha dubbi e ammette tutto senza riserve, emozionando i fan che lo seguono:

Ovviamente il primo bacio che si è scambiato sul set con Samanta! Lui sapeva già di provare qualcosa per lei, e quindi quel primo contatto è stato più vero di qualsiasi altro bacio abbia mai dato su un set.

Unico neo nella relazione con la compagna la scelta di avere un terzo figlio, che Tommaso vorrebbe ardentemente. “Mi piacerebbe ma non credo che Samanta sia d’accordo. Quando gliene parlo le mi guarda un po’ in cagnesco, e ridendo mi dice: Fammi sapere quando lo fai con la tua prossima moglie”.