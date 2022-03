Aurora Ramazzotti attira tutti e lascia senza parole. La proposta di oggi le batte tutte. È veramente molto sexy e simile alla mamma

Aurora Ramazzotti va sempre controcorrente, lo sappiamo. Non si uniforma e non ha nemmeno vergogna ad affrontare alcuni argomenti come ad esempio il sesso. Lo fa spesso nella sua “Rubrichetta”, il momento di confronto che dedica ai suoi follower con domande e risposte dedicate in modo esplico a tutto ciò che ruota intorno al sesso, all’intimità, ai rapporti di coppia con consigli sinceri e pratici. Il tutto fatto senza tabù ma con estrema naturalezza.

La stessa naturalezza che qualche giorno fa ha usato per fare un unboxing davvero molto particolare e che forse i fan non si aspettavano. La figlia di Eros e Michelle ha spacchettato i suoi regali e dopo una tuta, un marsupio e alcune borse ha tirato fuori la chicca: un sex toy.

“Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui” ha detto Aurora presentando l’oggetto. Il video è diventato virale in un attimo e ha fatto il giro del web.

Aurora Ramazzotti, bionda super sexy: la FOTO

