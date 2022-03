“Belli come…” Alberto Matano l’indimenticabile dedica al suo più grande amore. Nome clamoroso

Un nuovo traguardo nella vita di Alberto Matano: l’amore è la parte più importante della sua quotidianità e lo rivela con una dedica a cuore aperto.

Il conduttore di origini calabresi, Alberto Matano, è indubbiamente il muro portante di una delle trasmissioni più seguite dagli italiani. A tre anni dal suo promettente approdo a “La Vita In Diretta“, il giornalista classe 1972, ha voluto cogliere l’occasione per festeggiare un traguardo della sua vita sentimentale molto importante.

Il carismatico volto di Rai Uno, dopo un’appassionata conclusione dei suoi studi in giurisprudenza, presso “La Sapienza”, e al contempo una lunga gavetta nell’ambito del giornalismo a partire dalla metà degli anni 90′, ha poi esordito sul piccolo schermo nel 2007. Nelle ultime ore, il nato sotto il segno della Vergine, ha preferito non trattenere la sua felicità. La giornata di ieri, venerdì 4 marzo, si è difatti presentata agli occhi dei numerosi suoi fan come un momento di pura complicità e armonia, segnando un emozionante inedito sulla sua vita privata.

“Belli come…” Alberto Matano l’indimenticabile dedica al suo più grande amore

“Sei il mio cuore“. Scrive così, in didascalia alla sua ultima pubblicazione sui social network, il celebre autore televisivo. In occasione dell’ottantesimo compleanno del papà, Franco, il conduttore ha desiderato trascorre l’intero pomeriggio in compagnia di quelle che sono le figure centrali della sua vita.

Nonostante Matano si sia da sempre dimostrato in favore al mantenimento della privacy, a riguardo della sua vita privata, oggi sarà possibile fare un’eccezione. E, per tal ragione, le commoventi immagini si sono presentate ai suoi fan, sin dai primi istanti sulla piattaforma di Instagram, come un traguardo indimenticabile.

“La seconda foto“, colma d’affetto e spontaneità, meriterà presto una sontuosa standing ovation da parte del suo vasto pubblico. Mentre gli auguri giungeranno da ogni dove, uno dei molteplici utenti si ritroverà a seguire tale linea di pensiero.

“Belli come l’amore“, esordierà tra i commenti uno degli ammiratori del conduttore. Mostratosi, nella suggestiva e triplice condivisone, come totalmente in balia delle sue emozioni. Abbracci e candeline, sorrisi e sguardi complici, saranno infine l’ulteriore emblema, per il restante degli utenti in rete, del suo essere straordinariamente e a tutti gli effetti: “una bella persona“.