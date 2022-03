Salvatore Esposito e Il Volo, hanno cantato una canzone insieme. Il brano in questione è “Povero Gabbiano”, vediamo il filmato che ha letteralmente spopolato sul web

L’attore Salvatore Esposito, pubblica sul proprio profilo Instagram un video che fa in poco tempo diventa virale. Si tratta di una canzone attualmente molto conosciuta: “Povero gabbiano”.

La canzone in questione, è diventata un grande tormentone sui social, in particolare su TikTok e Instagram, dove i più giovani condividono centinaia di Reels con la frase: “Povero Gabbiano, hai perduto la compagna”. In questi giorni, l’attore Esposito pubblica un video molto divertente insieme a Il Volo

“Siete troppo grandi” Salvatore Esposito, il video fa il giro del web: fan impazziti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito)

L’Ig Reels pubblicato recentemente da Salvatore Esposito, fa divertire tutti i sostenitori del famoso attore. Nel video, si può ammirare Salvatore in compagnia del gruppo di tenori italiani Il Volo. Ciò che fa particolarmente ridere, è il brano cantato dai quattro artisti, ovvero “Povero Gabbiano”. Questa canzone è stata scritta e cantata inizialmente dal famoso cantautore neo melodico Gianni Celeste. Nelle ultime settimane, un video virale ha fatto conoscere ancor meglio questa canzone, facendola diventare una vera e propria hit.

Dopo più di trent’anni, il brano “Povero Gabbiano” è diventato famosissimo sui social. Scopriamo perché è diventato cosi importante; tutto nasce da un video fatto da Pietro Modica e Franco Gioia, due fenomeni palermitani ormai seguitissimi sui social. Da quel momento in poi, la frase “Povero Gabbiano, hai perduto la compagna”, ritornello della canzone di Gianni Celeste, è diventata popolarissima su tutte le piattaforme sociali, soprattutto su Instagram e su TikTok.

Il filmato, è arrivato anche all’attore Salvatore Esposito, il quale ha poi deciso di fare un ulteriore video, ironizzando quindi sul video virale diffuso in rete. L’attore napoletano, in compagnia dei celebri cantanti de Il Volo, fa divertire tutti i suoi followers. Dalla pubblicazione del post di Salvatore, c’è stato il boom di views anche in questo caso, facendo cosi conoscere il singolo a molteplici persone. Tanti, sono stati commenti sotto il contenuto postato dell’attore: “Siete troppo grandi”; “No vabbè anche tu!!”; “Che spettacolo”; “Troppo simpatici”.