“Per favore un defribrillatore: mi sto sentendo male”. Caterina Balivo, ma cos’ha dietro la schiena? Il particolare lascia tutti senza parole – FOTO

Caterina Balivo. La presentatrice è impegnata come giudice de “Il cantante mascherato” su Rai Uno. Il suo outfit studiato fa impazzire i fan. Tripudio di consensi sul web

Nata a Napoli il 21 febbraio 1980 ma cresciuta ad Aversa, Caterina Balivo è uno dei nomi di punta della tv di stato. Come molte showgirl ha tentato un primo approccio nel mondo dello spettacolo partecipando al prestigioso concorso di bellezza “Miss Italia” nel 1999, condotto da Fabrizio Frizzi.

Ha esordito concretamente proprio a fianco del compianto presentatore nelle vesti di valletta di “Scommettiamo che…?”. Da quel momento per lei tanta gavetta, aggiungendo al suo curriculum programmi di prestigio crescente fino a giungere a progetti tutti i suoi. Il pubblico italiano ha così potuto apprezzarla sempre di più e affezionarsi al suo volto sorridente e al carisma senza eguali. Poco prima dello scoppio della pandemia nel 2020 ha interrotto il suo impegno nel talk show “Vieni da me” per prendere un periodo sabbatico e dedicarsi alla sua famiglia. Grandi novità nel suo futuro: scopriamo quali sono.

Caterina Balivo, un sogno in total black a “Il cantante mascherato”: il curioso particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo non ha del tutto abbandonato i suoi fan nonostante l’allontanamento volontario dal piccolo schermo. Infatti, proprio in questo periodo, la possiamo trovare puntualmente in onda su Rai Uno, voluta fortemente da Milly Carlucci come giudice del programma “Il cantante mascherato”.

Non solo, ha un seguito di ben 1,4 milioni di follower su Instagram, curiosi di conoscere tutte le sue novità. Caterina Balivo, da buona influencer qual è diventata, pubblica costantemente gli aspetti più importanti della sua quotidianità. L’ultimo post in termini di tempo mostra un simpatico reel in cui, in pochi secondi, cambia il suo outfit casalingo in uno più glamour con il quale è apparsa in onda venerdì 4 marzo.

Sfoggia una mise fasciante, total black, che mette in risalto le sue curve. Calzini a rete sbrilluccicosi e schiena scoperta; un particolare manda tutti in estasi: una cascata di piccoli cristalli che adornano la sua pelle. Decisamente un dettaglio da copiare. “Per favore un defribrillatore: mi sto sentendo male” – scrive un fan ammaliato dalla sua bellezza.

A farle compagnia nelle vesti di giudici ci sono Arisa, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Si vocifera che sostituirà proprio quest’ultimo molto presto alla conduzione del famoso quiz show “L’eredità” su Rai Uno.