Charlene di Monaco: per lei è arrivato il grande momento. Ci sono due date che spiegano tutto. I sudditi non vedono l’ora

Charlene di Monaco in questi mesi ha catturato l’attenzione di tutti i media europei. Le sue condizioni di salute precarie e la situazione poco chiara che gira intorno a lei incuriosisce. Da Palazzo, Alberto ed il suo staff sono sempre stati vaghi e così le indiscrezioni ed i rumors si sono rincorsi alla velocità della luce. Al momento la principessa si trova in una clinica in Svizzera ed i sudditi e chi la segue da sempre non vedono l’ora che ritorni a casa.

Ma questo quando avverrà? I pettegolezzi parlano anche di un ritorno non a Palazzo ma dell’intenzione della moglie di Alberto di restare in un appartamento con i suoi figli. Voci che irrigidiscono molto il principe che più volte ha precisato che tra lui e la moglie non ci sono tensioni. Ora però per lei arriva la notizia più bella, quella che forse nessuno si aspettava in questo momento.

Charlene di Monaco: le date che annunciano l’evento più bello

Belle notizie, secondo i media francesi, per Charlene di Monaco. La principessa potrebbe tornare quanto prima a casa. Il bollettino ufficiale aveva già parlato di una ripresa della moglie di Alberto senza però dare scadenze. Ora secondo i rumors potrebbe esserci la data.

Si parla della fine di maggio e degli inizi di giugno ed in particolare i media francesi indicano due possibilità: il weekend del 28-29 maggio, non scelto a caso ma momento del GP di F1 che si svolge a Montecarlo, evento durante il quale la principessa è sempre stata presente; oppure il 5 giugno. Questa la data, come riporta LC News, di un altro evento molto importante per il Principato: la Riviera Water Bike Challenge, la regata che ha come base di partenza lo Yacht Club di Monaco.

L’associazione che organizza l’evento ha fatto sapere che il ricavato della giornata andrà proprio alla Fondazione Charlene di Monaco che si batte per il contrasto dei casi di annegamento. Insomma un evento così non può svolgersi senza la presenza della moglie di Alberto che è in prima persona coinvolta in un appuntamento, tra l’altro, molto sentito perché il primo dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Vedremo davvero Charlene in pubblico in uno di questi eventi? I sudditi lo sperano. La sua ultima apparizione pubblica risale a novembre quando è tornata a Palazzo dal Sud Africa. Solo qualche giorno dopo il trasferimento in Svizzera.