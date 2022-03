“I vestiti non li hai?”. Vic De Angelis, ennesima FOTO da censura sui social

Vic De Angelis manda in tilt i suoi followers con uno scatto: la bassista dei Maneskin ha conquistato tutti con l’ennesimo scatto da censura sui social

Vic De Angelis è una delle musiciste più amate del momento. Ha cominciato a suonare per strada insieme al suo gruppo, i Maneskin. Nelle piazze di Roma, i quattro ragazzi sognavano di fare successo e spesso temevano di non poterci riuscire. Invece, X Factor, ha dato loro la possibilità di mostrarsi ai telespettatori italiani che li hanno conosciuti.

Victoria è l’unica donna del gruppo, proprio per questo è la più coccolata dai suoi colleghi ma anche dai fans della band, che la amano profondamente per quello che fa e per quello che è. Sui social condivide sempre sprazzi di vita quotidiana o selfie che spiazzano i suoi fans, proprio come è accaduto nell’ultimo caso.

Vic De Angelis spiazza il web con uno scatto: i vestiti dove sono?

