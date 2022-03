Elisa perde la prima posizione, podio rivoluzionato nella classifica FIMI

Dopo il debutto al primo posto nella classifica FIMI con il nuovo album, Elisa scende in settima posizione. Podio completamente rivoluzionato: ecco i dischi più venduti negli ultimi sette giorni

Un album particolarmente atteso quello di Elisa che dopo la seconda posizione al Festival di Sanremo con il brano “O forse sei tu“, la scorsa settimana ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI con il doppio album “Ritorno al Futuro / Back To The Future“. Tuttavia in soli sette giorni la situazione si è completamente rivoltata.

Cambiamenti in classifica, il podio degli album più venduti vede l’entrata di due nuovi dischi mentre Elisa scende alla settima posizione. E se Mahmood e Blanco continuano a dominare quello dei singoli con “Brividi“, Sangiovanni sale con il brano “Farfalle“.

Irama inarrestabile: neanche Cesare Cremonini riesce nell’impresa

Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha condiviso i dati relativi alle vendite degli album, dei singoli e dei vinili degli ultimi sette giorni. Il podio dei brani più ascoltati e venduti vede in testa per la quinta settimana consecutiva i vincitori del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, con “Brividi“. Ma se al secondo posto resta fisso Irama con “Ovunque Sarai” -certificato disco di platino- al terzo sale Sangiovanni che entra per la prima volta sul podio con “Farfalle“.

Rivoluzionata la classifica degli album che non vede più Elisa in vetta. A conquistarsi la prima posizione ci è riuscito Irama con il nuovo progetto discografico “Il giorno in cui ho smesso di pensare“. L’artista è stato in grado di superare persino le vendite di un altro cantautore particolarmente amato, Cesare Cremonini. Quest’ultimo con l’atteso disco “La ragazza del futuro” ha debuttato in seconda posizione.

Non si muove dal terzo posto Rkomi con “Taxi Driver” anche dopo quarantaquattro settimane dalla sua uscita. Un successo davvero incredibile, incrementato anche dall’esposizione ottenuta con il Festival di Sanremo dove ha gareggiato con il singolo “Insuperabile“.

Situazione differente sul fronte dei vinili dove Cremonini riesce invece a ottenere la vetta della classifica. Solo terzo Irama, mentre al secondo posto debutta la giovane Ariete con “Specchio“, che si posiziona quarto nella classifica generale degli album.