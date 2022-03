Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo il baby royal d’Europa beccato cosi, la FOTO è clamorosa

Ambasciatori della “Maison Dior”, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sono tra le coppie più eleganti in circolazione. Insieme da anni, i due hanno messo al mondo due splendidi maschietti: Stefano e Francesco.

Il primo figlio, Stefano Casiraghi ha da poco compiuto 5 anni ed è così bello e dai lineamenti perfetti che sembra uscito dalle favole. Capelli biondi e occhi azzurri, il piccolo si candida ufficialmente al ruolo di baby royal d’Europa.

Si chiama come il nonno, papà di Pierre, ed è apparso più volte sui profili social dei genitori, il piccolo Stefano. Un bimbo disegnato come un principino dalla bellezza disarmante. Capelli biondi lisci e occhi grandi di un azzurro meraviglioso, proveniente da una famiglia di lusso, Stefano indossa sempre capi eleganti e di alta moda, quelli insieme alla sua naturale bellezza, lo rendono perfetto agli occhi di tutti. Non mancano infatti i momenti in cui pare trattenga su di se le attenzioni del royal baby d’Oltremanica più fotografato di sempre, ovvero George Di Cambridge.

A fare compagnia al piccolo Stefano in famiglia è arrivato Francesco, il secondo figlio di Pierre e Beatrice. Anche lui come il fratello maggiore, è bello come il sole e dai lineamenti fiabeschi: spesso appaiono sulle foto vestiti con capi che fanno da collante tra loro risaltando ancora di più la concreta bellezza.

Il piccolo Stefano è quindi una grande tentazione per i riflettori, non mancano le condivisioni sui social delle sue foto che lo ritraggono sempre in espressioni dolci e piene di meraviglia nell’ammirare il mondo che lo circonda. Nonostante la popolarità che inevitabilmente invade la vita di Stefano e Francesco, i genitori durante lockdown hanno deciso di portare i figli in una fattoria a Sud della Francia per vivere qualche tempo lontano dai riflettori e dai giornali, questo per godersi nella totale privacy, il tempo tutta la famiglia insieme, a base di giochi e insegnamenti costruttivi per la vita dei due piccoli e meravigliosi principini Stefano e Francesco.