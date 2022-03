Elodie, il regalo ai fan su Instagram è imperdibile. La cantante condivide un anticipo scottante che nessuno si aspettava: web in tilt

Dopo il clamoroso risultato della collaborazione collaborazione con il rapper Rkomi, “La coda del diavolo“, certificato disco d’oro dalla fimi, Elodie è pronta per nuovi progetti da solista.

Una svolta vincente quella intrapresa dalla cantante dopo il passato musicale relativo al periodo di “Amici“, trampolino di lancio che l’ha poi condotta verso il grande cambiamento. Dopo i due album pubblicato nel 2016 e 2017, appena dopo la vittoria del talent condotto da Maria De Filippi, si concede una pausa che si rivela decisamente fruttuosa.

Sarà infatti “This is Elodie”, pubblicato nel 2020, a riassumere la vera identità stilistica della cantante, svelata finalmente al pubblico. Un manifesto che la conduce direttamente sul trono del pop italiano, trasformando in successo ogni brano da lei inciso.

Proprio come “Vertigine“, il primo estratto del disco prossimamente in uscita, che si stabilizza in vetta alle classifiche. Lo stesso destino sarà riservato a “Bagno a mezzanotte“, il nuovo singolo annunciato su Instagram dall’artista, previsto in uscita il 9 marzo.

Elodie: “Bagno a mezzanotte”

Una notizia che ha fatto sobbalzare i fan di Elodie quella della pubblicazione del prossimo singolo, “Bagno a Mezzanotte“, che sarà in uscita il 9 marzo. Il brano è prodotto da Marz e Zef, nonché scritto da Elisa Toffoli, che insieme a Mahmood e Marracash compone il team che ha affiancato l’artista nella realizzazione del prossimo album.

Un sodalizio perfetto quello tra le due cantanti che ha già dato alla luce il brano “Luglio“, contenuto nel disco di Elisa “Ritorno al futuro/Back to the Future“. Da una parte l’esperienza di una carriera ventennale e dall’altra la freschezza di una pop star dallo stile impareggiabile e della vocalità unica: questo e tanto altro sarà contenuto nell’incredibile successo che tutti ci aspettiamo dall’attesissima pubblicazione.

E mentre si avvicina sempre più, Elodie condivide con i fan il più imperdibile e inaspettato dei regali: un’anticipo stupefacente contenuto nei video pubblicati tra le stories. La location in cui nasce “Bagno a Mezzanotte” era già stata svelata in occasione dell’uscita di “Vertigine”: Civitella in Val di Chiana.

La cantante, in un completo sportivo che ne esalta la perfetta e sinuosa bellezza, si cimenta nell’incisione del brano, affiancata proprio da Elisa. Evidente il rapporto speciale che le unisce nei gesti affettuosi che si scambiano, ma ancor di più nel sound del singolo di cui offre uno stralcio, sufficiente per prevedere in esso già una hit.

“1, 2, 3, alza il volume nella testa” è la frase che accompagna la locandina finale del brano, e mentre cerchiamo un metodo per sopportare l’attesa, lo stiamo già alzando.