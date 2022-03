Continua a prendere forma il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Annunciati due nuovi naufraghi: tra questi anche il noto campione di motociclismo

La nuova edizione del reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi prenderà il via lunedì 21 marzo, andando a sostituire nel palinsesto Mediaset il Grande Fratello Vip giunto al termine. Per il secondo anno consecutivo sarà Ilary Blasi a guidare i naufraghi in questa avvincente avventura, affiancata da Alvin che torna a rivestire i panni di inviato.

A poco più di due settimane dalla partenza, il cast continua a prendere forma e oltre ai nomi già annunciati TvBlog rivela nuovi dettagli inerenti ai vip che parteciperanno alla quindicesima edizione del reality.

Isola dei Famosi: in Honduras sbarca il campione di motociclismo. Tutti i dettagli

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi prevede una divisione netta del cast, suddiviso in coppie e singoli concorrenti. Tra i nomi rivelati in anteprima di chi parteciperà in duo troviamo: Jeremias Rodriguez -fratello di Belen e Cecilia Rodriguez- con il padre Gustavo, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo.

Torna a rimettersi in gioco in un reality anche Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni mentre Lory Del Santo sarà affiancata dal fidanzato Marco Cucolo. Saranno presenti anche due componenti de I Cugini di Campagna, sebbene non sia ancora chiaro chi dei quattro artisti prenderà parte al cast.

A questi nomi si vanno ad aggiungere due vip che rappresenteranno il gruppo dei “singoli”. Si tratta di Antonio Zequila, che ha già vissuto in Honduras partecipando all’edizione dell’Isola andata in onda nel 2005, e il campione di motociclismo Marco Melandri. Per quest’ultimo si tratta di un vero e proprio debutto nel mondo dei reality.

Questi si andranno ad aggiungere ai concorrenti che si metteranno in gioco da soli, ovvero: Matilde Brandi, Roberta Molise, Floriana Secondi, Nicolas Vaporidis, Ilona Staller, Gianluca Tornese, Ilaria Galassi e Nicole Daza. Per la conferma ufficiale dovremo attendere ancora alcuni giorni.

A commentare in studio le avventure dei naufraghi e le dinamiche del gioco ci saranno due nuovi opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziato.