Roma-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita

Roma-Atalanta, cronaca, pagelle e tabellino della partita andata in scena all’Olimpico tra i giallorossi e i nerazzurri.

La Roma, dopo la vittoria al fotofinish contro lo Spezia (l’1 a 0 è arrivato in pieno recupero con il rigore trasformato da Abraham), torna in campo questo pomeriggio alle ore 18 per sfidare l’Atalanta. Inutile parlare dell’importanza di questa sfida: le due compagini rischiano seriamente di perdere il treno Champions. Complice la flessione della squadra di Gasperini e la stagione altalenante dei giallorossi, la Juventus sta consolidando il suo quarto posto (la banda di Allegri ha ancora una speranza scudetto) con facilità.

Nel primo tempo, le due squadre si affrontano a viso aperto: anche un pareggio oggi sarebbe una sconfitta. I giallorossi passano in vantaggio con Abraham: l’attaccante ex Chelsea sfrutta al meglio l’assist di Zaniolo e fa esplodere l’Olimpico. Continua la sua magica stagione: il ragazzo sta brillando tantissimo con Mou. Nel secondo tempo, fioccano le occasioni con i capitolini che sprecano fin troppo.

Roma-Atalanta le pagelle e il tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho (in panchina Foti)

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; De Roon, Freuler; Miranchuk, Koopmeiners, Pessina; Pasalic. All: Gasperini

Reti: Abraham