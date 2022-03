Tutti ricordano la simpaticissima Suor Cristina, capace di entusiasmare tutti con il suo talento: dopo il successo arriva la grande decisione.

Difficile dimenticare il simpaticissimo volto di Suor Cristina: la nativa di Vittoria raggiunse la popolarità nel 2014, prendendo parte (e vincendo) il talent ‘The Voice of Italy’. Dopo aver scioccato il mondo con la sua audizione in cui cantò un brano di Alicia Keys, la siciliana entrò nella squadra di J-Ax. Firmato un importante contratto discografico con la Universal Music, la classe 1988 ha fatto praticamente il giro del mondo per promuovere il disco.

Suor Cristina ha preso parte ad altri seguitissimi programmi: nel 2019, ad esempio, è stata in gara nella quattordicesima edizione di ‘Ballando Con le Stelle‘ su Rai 1. La ragusana, nel format di Milly Carlucci, si è esibita con tre ballerini: Stefano Oradei, Jessica De Bona e Giulia Antonelli. In questo caso, però, non è riuscita a vincere il programma. L’ultima volta che è apparsa sul piccolo schermo è stata nel 2020: in quell’occasione fu ospite di ‘Guess My Age – Indovina L’età’, show condotto in quel momento da Enrico Papi. Da qualche tempo, Suor Cristina non è più apparsa in televisione. La grande decisione ha sicuramente cambiato la sua vita.

Suor Cristina, arriva la grande decisione: matrimonio inaspettato

Suor Cristina, con la sua voce incantevole, la sua simpatia e il suo talento esagerato, ha conquistato facilmente il cuore dei telespettatori. Durante l’edizione di ‘The Voice’ in cui era presente, tutti hanno letteralmente fatto il tifo per lei. La sua vittoria ha fatto esultare milioni di telespettatori. Dopo qualche altra esperienza televisiva, la siciliana è lentamente sparita dal piccolo schermo.

La grande decisione che ha preso ha ovviamente lasciato di stucco tutti i suoi fans. La nativa di Vittoria ha deciso di dedicarsi completamente alla chiesa sposando Gesù. L’8 settembre del 2019, in una cerimonia a Milano, ha preso infatti i voti perpetui. Il suo amore per la Chiesa e per Gesù l’hanno allontanata dalla tv: il pubblico conserverà per sempre i ricordi legati soprattutto alle sue performance al talent ‘The Voice’.