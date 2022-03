E’ iniziato un inatteso countdown per Sara Lazzaro: cosa sta per accadere realmente nella vita dell’attrice di “Doc – Nelle tue mani”?

L’amata interprete classe 1974 del personaggio di “Agnese Tiberi”, nell’ormai quotatissima serie televisiva Rai di “Doc – Nelle tue mani“, ha voluto condividere con i suoi fan un annuncio disarmante. In queste ore, la talentuosa e carismatica attrice di origini vicentine, Sara Lazzaro, si prepara a sorprendere nuovamente il suo pubblico.

La pluripremiata attrice, di recente ai “Best Movie Award” nel 2021, ha inaugurato il suo percorso cinematografico soltanto nel 2009, recitando lo stesso anno nella celebre pellicola “Dieci inverni“, diretta dal regista, dell’emozionante “Ricordi”, Valerio Mieli. Fra le protagoniste, in questo 2022, della nuova commedia di Paolo Virzì “Siccità“, la nata sotto il segno della Vergine è conosciuta dai telespettatori della penisola anche per la sua partecipazione in ben sei episodi della nota web serie “Freaks!“.

“Vedete di non farci scherzi” Sara Lazzaro conto alla rovescia per la star di “Doc – Nelle tue mani” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Lazzaro (@sara_lazzaro)

“Vedete di non farci scherzi domani“, tuona una delle utenti in rete di risposta all’ultima pubblicazione di Sara. “-1“, il countdown è ufficialmente iniziato. A solo un giorno dall’inizio della messa in onda della seconda stagione di “Doc” sul primo canale Rai, l’entusiasmo è già alle stelle. E vedrà in primis, come sua rappresentate fra le numerose anticipazioni, la bellissima attrice.

Nello scatto, ora in attesa del prossimo appuntamento con la serie il 10 marzo, il protagonista per eccellenza del format televisivo spicca in maniera incontrastata. L’insostituibile Luca Argenteo, nei panni del medico Andrea Fanti, potrebbe infatti aver già deciso per il suo destino amoroso.

“Dimmi che preferisci Andrea e Agnese senza dirmelo“, aggiungerà a tal proposito una seconda utente, esprimendo il suo parere sul, a quanto pare, tanto atteso ritorno di coppia. La gelosia, secondo alcune fonti attendibili, sembrerebbe essere in procinto di aumentare, segnando una svolta storica nel rapporto tra lui e le altre due protagoniste della storia, Agnese e Giulia.

Fra segreti e urgenze da risolvere, lo zampino della spietata Cecilia Tedeschi, potrà apportare conseguenze mai viste finora. Il vero conto alla rovescia, dunque, pare sia ormai in favore della vera “Power couple” dell’intera serie tv. Quella composta, per la gioia dei loro sostenitori, da Andrea e Agnese. Ora non resterebbe che attendere la prossima puntata.