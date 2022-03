Charlene di Monaco, il desiderio più grande: Alberto non lo può soddisfare

Le condizioni di Charlene di Monaco continuano a catalizzare l’attenzione. Spunta una richiesta irrealizzabile della principessa ad Alberto.

I tempi duri per Charlene di Monaco continuano a perdurare. La reale monegasca cattura l’attenzione ormai da mesi con le condizioni di salute critiche e i rapporti complicati con il marito Alberto.

Da oltre un anno sta affrontando problematiche fisiche: tante le ipotesi sulla loro natura diffuse nei mesi, tra supposizioni e fughe di notizie. Dall’ipotesi che abbia avuto una pesante infezione a seguito di un intervento chirurgico, a quella in merito alla Sindrome di Rebecca, gelosia retroattiva patologica, la certezza è che da fine novembre sia stata ricoverata in una clinica in Svizzera, specializzata nelle dipendenze.

Da allora ha vissuto tra le mura della sua stanza, lontana dai suoi gemellini di cui si sta occupando la cognata Carolina di Monaco. Proprio in merito ai figli è emerso un desiderio della Principessa che tuttavia il marito non potrebbe esaurire.

Charlene di Monaco: quella richiesta respinta da Alberto

Da mesi si vocifera come Charlene sia ai ferri corti con Alberto. Tra silenzi e presunti tradimenti, il figlio di Grance Kelly e Ranieri è comunque sempre rimasto al fianco della moglie: sembra aver affittato una villa nei pressi della clinica dove è ricoverata per starle vicino il più possibile. Nel tempo non sono mancate rivelazioni in merito al suo desiderio di riaverla a Palazzo Grimaldi.

Da sempre soffocata dai dettami della vita di corte, arriva una richiesta inaspettata da parte della Principessa, che sembra essere dimessa dalla clinica tra un paio di mesi, nei confronti del consorte. Il suo sogno sarebbe infatti quello di poter crescere i figli non a Palazzo, ma in un appartamento tutto loro.

Per quanto riguarda la sua posizione non desidera allontanarsi dal Principato: nella sua immaginazione la dimora dovrebbe essere nei pressi di corte pur rimanendone staccata, permettendo così ad Alberto di andare a trovare lei e i gemelli ogni volta che desideri.

Una richiesta che secondo i rumours sembra essere respinta. Gabriella e Jacques sono parte del Principato e non possono distaccarsene. Entrambi rivestono un ruolo importante, il maschietto è il futuro erede al trono, e pertanto la loro educazione ed esistenza dovrà essere plasmata per ricoprirlo, ricevendo un’educazione in linea con i dettami di Palazzo.