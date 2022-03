Conoscete la moglie dell’irresistibile Mago Forest? Spirito libero, nel palco come nella vita, l’ha incontrata nella maniera più originale possibile.

Uno degli esilaranti protagonisti della nuova stagione di “LOL – Chi ride è fuori“, il comico e showman Mago Forest, è a tutti gli effetti un portatore di divertimento con tanto di valoroso elogio alla libertà d’espressione. Saper ridere, nei momenti giusti, è il giusto elisir per raggiungere la felicità. Ma è così anche in amore? Scopriamolo insieme.

Michele Foresta, classe 1961, meglio conosciuto al grande pubblico come Mr. Forest, ha esordito nel panorama televisivo italiano agli inizi degli anni ’80, divenendo presto uno dei protagonisti più amati del piccolo schermo. Spesso in prima linea assieme alla Gialappa’s Band, in moltissimi show tra cui “Mai Dire Grande Fratello” e “Mai Dire Goal“, il mago dalle mille e una sorprese, fra tanti format, ha anche condotto ben quattro edizioni di “Zelig“. L’ultima, fra l’altro, proprio nel recente 2021.

Mago Forest, sapete chi è la moglie Angela? L’ha conosciuta in un modo assurdo

“Ditemi voi cosa c’è da ridere davanti a una foto così?” La domanda sottoposta alle telecamere di “LOL”, dal Mago Forest in tenuta nude nello scatto, è già divenuta virale in rete. Nonché, per alcuni al contempo, esilarante emblema della sua vita privata. Ma con chi divide la sua routine quotidiana lo showman?

A quanto pare Mr Forest è sorvolato a nozze soltanto nel 2016. Nonostante il suo primo incontro con la moglie, Angela, risalga a una realtà di circa un ventennio fa. I due si sono incontrati per la prima volta, infatti, nel vivace 2004. Ma, il vero punto saliente, sarebbe rappresentato dalle modalità con cui si svolse, all’epoca, tale insolito incontro.

La latente curiosità dei fan dello showman, in stretta concomitanza con la messa in onda in queste ultime settimane della seconda edizione di “LOL”, ha infine guidato il suo pubblico a un’altrettanto sorprendete rivelazione. Lo showman di origini cipriota ha fatto la conoscenza di Angela non troppo lontano dalle telecamere.

Pare infatti che la sua anima gemella si trovasse, nei primi anni duemila, fra gli spettatori di uno dei suoi spettacoli. Al termine dello show, la moglie, in quel periodo già fra le sue più fedeli ammiratrici, si è avvicinata a lui per chiedere al suo mito un autografo. E, proprio in quel momento, fra i due sarebbe scoppiata l’intramontabile scintilla, segnando ufficialmente l’inizio della loro storia d’amore.