“L’Eredità”, Flavio Insinna fatto fuori da una lei: cosa succede? La Rai vuole puntare in alto

Il noto conduttore sta per mollare il timone del suo programma di punta, il motivo non è certo ma c’è già il nome della sua degna sostituta.

Quando si pensa ad un game show, impossibile non pensare a “L’Eredità” che forse tra i programmi Rai è il più longevo di tutti. Ha visto infatti la luce il 29 luglio 2002 e da allora non si è più fermato vedendo alla conduzione personaggi del calibro di Frizzi, Amadeus, Carlo Conti e ovviamente Flavio Insinna che ne porta le redini da ormai moltissimi anni con indici di ascolto tra i più alti.

Merito ovviamente della costruzione del gioco ma anche della verve contagiosa e lo spirito giocoso e autoironico del mattatore che con piglio guida il match nelle sue varie fasi di gara. Questa bellissima favola sembra però sul punto di terminare, le voci della sostituzione di Insinna sono sempre più forti e si parla già di chi prenderà a breve il suo posto. Una donna.

Flavio Insinna lascia, ha nuovi progetti in ballo. La sua erede, dunque?

Si tratterebbe di un addio voluto e non imposto dagli alti vertici Rai come spesse volte accade. Si parla infatti di una volontà propriamente richiesta dal conduttore che pare abbia in serbo per lui nuovi emozionanti progetti per la sua vita professionale che però non ha voluto far trapelare al momento.

Ricordiamo che Insinna infatti al momento è anche uno dei giudici de “Il cantante mascherato” ma a breve sarà anche in tv con “Don Matteo 13” nella serie Rai amatissima dagli italiani nelle vesti del capo dei Carabinieri Flavio Anceschi.

Confermato questo, quindi chi prenderà il suo posto? Sembra che per la prima volta sarà una donna a sostituirlo ed il nome è già stato confermato. In molti parlano già di vittoria per il genere femminile visto che in questo genere di game show non si è mai vista una donna al comando.

Si tratta di una collega che è presente con lui proprio al bancone del programma della Carlucci, avete capito? No? Caterina Balivo, ex volto di “Detto Fatto” su cui si è voluto investire e dare una seconda chance visto il suo grande appeal sul pubblico e la parlantina veloce che ben si presta a questo tipo di intrattenimento serale. La data di inizio è ancora da confermare ma ormai è tutto deciso.