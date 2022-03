Hunziker-Trussardi, lui beccato il dolce compagnia: il giallo si infittisce, le FOTO parlano chiaro

L’imprenditore sta metabolizzando la fine del suo matrimonio con la showgirl e non c’è cura migliore che stare vicino all’unico fedele amico che non lo tradirà mai.

La loro è stata una storia d’amore che ha appassionato tutta Italia fin da subito per l’intensità con cui è stata raccontata e portata avanti nei 10 anni di lunga convivenza che li ha uniti come coppia e famiglia. La fine però è stata comunicata in modo silenzioso, quasi volessero rispettare (e preservare) quanto di bello si era creato tra loro e che nonostante tutto resterà una solida base di amicizia. Almeno per il bene delle figlie che sono nate da questo matrimonio, Luna e Celeste.

La Hunziker pare tra i due aver trovato il modo migliore per superare il distacco. Prima il lavoro a capofitto all’interno di “Michelle Impossible” e poi subito dopo la lunga vacanza alla Maldive assieme alla mamma e alle figliolette che forse più di tutte hanno sofferto il trauma dell’abbandono.

Lei non è stata paparazzata al momento accanto a nessun altro, a differenza dell’ex marito che non ha esitato a mostrarsi insieme a qualcuno.

Tomaso Trussardi non si nasconde più, ormai è tutto alla luce del sole

Quando si dice che il cane è il miglior amico dell’uomo si potrebbe chiedere proprio al povero Tomaso che cosa significhi questa frase. Sembra infatti che la separazione sia stata più dura del previsto per lui visto che dal giorno in cui è uscita la nota condivisa sull’Ansa, l’imprenditore non si è mai staccato un attimo dal suo adorato Odino. Si tratta del piccolo levriero che la ormai ex coppia aveva adottato come ultimo arrivato in famiglia.

L’animale era stato fortemente voluto dall’uomo, in quanto è da sempre simbolo del marchio aziendale portavoce di eleganza e portamento perfetto, aspetto che nella moda è un connubio perfetto.

Quel che è certo è che ogni foto scattata dalla separazione lo ritrae sempre con in braccio Odino, diventato il suo fedele compagno di vita, nonché oggetto di sfogo dalla solitudine che probabilmente lo ha assalito e che non vuol certo dare a vedere.

Tomaso non esita neppure a portarlo a lavoro in ufficio o durante riunioni istituzionali di alto spessore. Sono in molti a chiedersi se sia uno stratagemma per far impietosire Michelle e farla tornare sui propri passi.