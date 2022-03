Stefano De Martino in vacanza con il suo amore più grande: il nome vi sconvolgerà

Stefano negli ultimi tempi è tra i conduttori Rai più amati e ricercati. Da Made in Sud, a Stasera Tutto è Possibile a Bar Stella, De Martino sta dimostrando grande talento.

In queste settimane, è ritornato il martedì sera l’appuntamento con Stasera Tutto è possibile e ancora una volta alla conduzione c’è De Martino che grazie anche alla complicità con Izzo e Paolantoni, sta riconfermando il grande successo anche quest’anno.

Nonostante il tanto lavoro che lo tiene impegnato in città, Stefano ha deciso di concedersi una meritata vacanza alle Maldive lontano da tutti, portando con sé una persona speciale, l‘amore più grande della sua vita. Dopo numerosi articoli in cui si vociferava un possibile ritorno di fiamma con Belen, la quale ha anche lasciato intendere che potesse esser vero durante l’intervista a Verissimo, Stefano non si espone in merito alla vicenda mostrando nel frattempo sul suo social, le immagini di chi è davvero indispensabile nella sua vita e quanto condividere del tempo insieme possa rendere la vacanza, un vero momento di pausa e di stacco da tutte quelle che sono le responsabilità.

Stefano De Martino si concede una pausa in un posto paradisiaco con il suo amore più grande: suo figlio Santiago

Il piccolo Santiago, nato dall’amore tra Stefano e Belen, è la gioia più grande nella vita del conduttore. Conosciamo il bambino attraverso i profili dei genitori che spesso lo ritraggono a Milano in compagnia anche della piccola Luna, figlia di Belen e Antonino, o a Napoli con Stefano, sulla barca del papà, in una giornata di sole e con un buon gelato.

De Martino ha condiviso più foto e video insieme al figlio in un posto da sogno, con spiagge incantevoli e tramonti mozzafiato. Dalle immagini, traspare la necessità e soprattutto il senso di serenità che il conduttore raggiunge quando trascorre del tempo con Santiago, il piccolo è per lui il senso della vita, come più volte ha scritto sotto le foto condivise su Instagram. Notizie certe in merito al possibile ricongiungimento con Belen, ancora non ce ne sono, anche se i due sono stati beccati più volte, all’uscita dell’appartamento di Stefano. “Siamo due genitori che hanno rapporti civili ed un figlio in comune”, ha detto De Martino, ma i fan non si arrendono, sarà davvero così?