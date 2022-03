Diletta Leotta incanta il lungomare di Napoli con la sua bellezza prima del grande match. Il look della conduttrice conquista il web: visione mozzafiato

Volto inconfondibile di Dazn, Diletta Leotta è una delle giornaliste di spicco in ambito sportivo, passione che persegue fin da piccola. A soli 17 anni collabora con una rete locale, “Antenna Sicilia”, proprio in un programma calcistico, prima di una serie di esperienze che segnano il suo percorso nel mondo della televisione.

Partecipa a vari concorsi di bellezza grazie alla sua avvenenza sopra le righe, che le permette di essere notata e dimostrare così il suo talento sotto i riflettori. Il suo esordio si svolge a Mediaset, ma conquista l’affermazione a Sky, fino ad essere selezionata per la nota piattaforma di streaming. Oggi rappresenta un grande punto di riferimento nel mondo del giornalismo sportivo, che riveste con competenza e professionalità.

In collegamento questa sera dal Maradona per l’atteso scontro della 28esima giornata di campionato tra Napoli e Milan, la conduttrice approfitta della trasferta per godersi il capoluogo campano. Rinnova l’ammirazione per la meravigliosa città, che incanta con la sua figura mozzafiato, condividendo un’immagine su Instagram che lascia di stucco i fan.

Diletta Leotta, una visione sul mare

“E’ sempre bello tornare qua!“, esordisce così Diletta Leotta su Instagram, sottolineando ancora una volta la sua ammirazione per la città di Napoli. In attesa del grande match che si disputerà questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, la giornalista si concede una passeggiata nel meraviglioso capoluogo campano.

Condivide con i fan un’immagine scattata da un belvedere su Castel dell’Ovo, ma è la sua bellezza a focalizzare l’attenzione del web. Illumina il social con il suo sorriso, sfoggiando con eleganza e fascino un look tanto semplice quanto irresistibile.

La giornalista non ha bisogno di espedienti per conquistare lo sguardo degli utenti, come dimostra in questo ultimo post, dove indossa un semplice maglioncino color glicine in modello crop. La lunghezza del capo scopre l’addome piatto e scolpito, che rivela la costante pratica di attività fisica, abbinato ai jeans azzurri per un tocco di freschezza.

Una piccola treccia laterale ed un leggera applicazione di make up, non serve altro per incantare i followers, che attendono di poterla ammirare in collegamento su Dazn: “Un jeans e un maglione e sei perfetta“, “La più bella“, “Che spettacolo“.