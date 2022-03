Nina Moric ha mandato in visibilio i suoi followers condividendo uno scatto spettacolare: la showgirl indossa una tutina che lascia poco spazio all’immaginazione.

Nina Moric è una delle super modelle più conosciute e seguite del mondo. La sua bellezza è un qualcosa di inaudito mentre la sua sensualità non è quantificabile. La nativa di Zagabria ha sfilato per i marchi più importanti del pianeta ed è stata testimonial di livello irraggiungibile. La classe 1976 ha conquistato anche i riflettori del gossip per la sua tormentata relazione con Fabrizio Corona. I due hanno avuto anche un figlio di nome Carlos Maria.

Nina, sui social network, è una bomba provocante. Le sue fotografie in cui mette spesso e volentieri in mostra il suo corpo da urlo lasciano sempre poco spazio all’immaginazione. Qualche minuto fa, la 45enne ha piazzato online un’immagine in cui indossa una tutina super aderente che mette in risalto le sue forme devastanti.

Nina Moric, la tutina esalta le sue forme: si vede tutto

Nina, poco fa, ha mandato in subbuglio il mondo dei social network condividendo uno scatto mostruoso sul suo profilo di Instagram. La super modella croata indossa una tutina simile a quella di Catwoman, personaggio che ha spesso affiancato Batman. Proprio in questi giorni, è uscito al cinema il nuovo film sul Cavaliere Oscuro in cui è presente proprio la supereroina.

La tutina indossata dalla nativa di Zagabria è fin troppo stretta e lo spazio per l’immaginazione non c’è: il suo corpo sinuoso e le sue curve pazzesche sono decisamente in bella vista. La Moric assume una posa impressionante, portando una mano sul fianco. Il rossetto di colore rosso fuoco mette in risalto le sue labbra irresistibili. “Non essere mai costretta al silenzio. Non permettere mai a te stessa di essere una vittima. Non accettare la definizione della tua vita da parte di nessuno; definisci te stessa“: questa la frase apparsa in didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato: boom di commenti e di apprezzamenti per l’ultima fotografia della bellissima Nina.