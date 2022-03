Al “GF Vip” volano stracci tra Alfonso Signorini ed i vipponi: la situazione sembra sfuggire di mano nei minuti iniziali della diretta

Manca solo una settimana al termine di questa sesta edizione del “GF Vip”, eppure, nella casa più spiata d’Italia, il clima sembra essere più teso che mai. Nelle ultime ore, in particolare, a finire nel mirino è stata la concorrente Lulù, che ha avuto dei dissapori con il coinquilino Davide Silvestri.

Nonostante quest’ultimo abbia fortemente legato con Manuel Bortuzzo, fidanzato di Lulù, con la Selassié l’attore non sarebbe riuscito ad instaurare alcun feeling. Durante la diretta di quest’oggi, lunedì 7 marzo, Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza assieme ai diretti interessati in merito alla natura del loro rapporto.

In men che non si dica, nel salotto del “GF Vip” i toni si sono a dir poco surriscaldati. A criticare la giovanissima Lulù, oltre a Davide, sono intervenuti molti altri partecipanti, che hanno rivolto parole decisamente non lusinghiere alla Selassié. Persino sua sorella Jessica non le ha risparmiato delle osservazioni al veleno: analizziamo nei dettagli quanto da poco accaduto davanti a milioni di italiani.

Al “GF Vip” volano stracci: “ecco perché non vincerai”. Glielo ha detto in faccia, Signorini sconvolto

Le tensioni che si sono accumulate nel corso di questi ultimi giorni sono esplose nei minuti iniziali della diretta odierna. Alfonso Signorini, in primo luogo, ha voluto mettere Lulù Selassié e Davide Silvestri l’uno di fronte all’altra. I due, nell’affrontarsi, non si sono risparmiati parole al veleno.

L’attore, da parte sua, ha ribadito di non essere riuscito a legare con Lulù, nonostante la solida amicizia che lo lega al suo fidanzato Manuel Bortuzzo. La Selassié, di contro, ha risposto di non apprezzare il coinquilino e di reputarlo una persona falsa: “non si è mai esposto se non in queste ultime settimane. Ha sempre giocato“.

Signorini, dopo aver ascoltato il confronto tra i due, ha deciso di chiamare in causa Giucas Casella e Jessica Selassié. Anche loro, stando alle testimonianze dei filmati, non avrebbero risparmiato attacchi a dir poco pungenti alla fidanzata di Bortuzzo. “Non arriverà alla vittoria“: questa è stata l’osservazione che Casella ha esternato in un recente confessionale.

Durante la diretta, probabilmente in imbarazzo per via di quanto detto, Giucas ha tentato di minimizzare la reale portata delle sue affermazioni. Atteggiamento che, come era prevedibile, non è affatto andato giù al giornalista, che lo ha apostrofato con i seguenti termini: “perché dite le cose e poi ve le rimangiate?“.

Questa stessa domanda è stata rivolta da Signorini a Jessica Selassié, la quale si sarebbe lasciata andare a delle considerazioni piuttosto pesanti sulla sorella: “si trascina da sola nel baratro“. A dir poco a disagio per via della situazione venutasi a creare, Jessica ha tentato di spiegare il significato di quelle frasi direttamente a Lulù.

“Intendevo dire che mia sorella, che spesso parla sopra agli altri concorrenti, si rovina con le sue stesse mani” – ha puntualizzato la corteggiatrice di Barù – “Così facendo passa dalla parte della ragione a quella del torto“. Lulù, ovviamente, non ha potuto far altro che confermare le affermazioni della sorella, della quale non ha mai dubitato.

Il conduttore, parzialmente deluso dalle risposte fornite dai vipponi, li ha invitati ad essere più sinceri e a prendersi le responsabilità delle frasi pronunciate. Solo l’onestà, a detta di Alfonso Signorini, è la vera chiave per aggiudicarsi la finalissima del “GF Vip”.