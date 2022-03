Elisabetta Canalis riscuote sempre un grande successo sui social, le sue foto hanno milioni di Like e tantissimi commenti d’apprezzamento.

L’ex velina di Striscia, il programma che le ha permesso di iniziare la sua brillante carriera, vive a Los Angeles con il marito ma nonostante questo, il pubblico italiano continua ad amarla in tutte le sue sfaccettature.

L’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram ha letteralmente spopolato: Appoggiata ad un divano di casa, Elisabetta ha scattato con un abitino della nuova collezione by Soallure. Di un colore neutro e perfetto con il suo incarnato, la Canalis ha abbinato sotto un tacco a spillo che ha reso le sue gambe meravigliose ancora più slanciate. Le foto hanno catturato l’attenzione dei suoi follower e i commenti non si sono fatti attendere. “Sei di una bellezza stratosferica“, ha scritto una ragazza e da parte di una donna, gli apprezzamenti si sa, valgono il doppio. Per Elisabetta comunque, a prescindere dall’appartenenza di genere, tutti sono stati calorosi e come ogni pubblicazione, hanno dimostrato che ogni anno che passa, la sua presenza nel mondo dello spettacolo è sempre più gradita.

Elisabetta Canalis e gli scatti sensuali postati sui social, tra i commenti: “Da piccoli stavamo sempre insieme, ora non ti sento più”

Tra i commenti dei fan, uno è saltato agli occhi di molti: “Da piccoli stavamo sempre insieme, ora non ti sento più“, ha scritto un ragazzo sotto le foto, probabilmente i due erano amici quando Elisabetta viveva ancora in Italia o quando ancora non era famosa.

Non c’è stata nessuna risposta da parte della Canalis, ma solo una ragazza che con ironia ha scritto: “A me invece mi hai visto ieri” con tanto di risata. Chissà se tra la Canalis e questo ragazzo ci fosse davvero un rapporto da piccolini, forse è stato scritto solo per attirare l’attenzione o magari invece il giovane ha provato a trovare un modo per creare un contatto con la sua amica d’infanzia. Ad ogni modo, è vero che quando arriva il successo non tutti mantengono fedeli i legami di una volta, per mancanza di tempo, per eccessiva superiorità o probabilmente qualora fosse vero, per il vortice di cambiamenti che arriva nella vita di una persona che da un giorno all’altro viene riconosciuta e amata da tutti.