Ambra Angiolini si è confessata, raccontando alcuni particolari del suo passato del tutto inaspettati. Il fan sono sconvolti. Vediamo di cosa si tratta

Ambra Angiolini è una delle attrici italiane più amate di sempre, negli anni ha saputo sempre di più conquistare il pubblico con i suoi ruoli indimenticabili.

Ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima, partecipando al noto programma Non è la Rai. Tutti ricordano la sua presenza all’interno della trasmissione. Infatti già lì Ambra aveva cominciato a distinguersi con la sua bravura e la sua simpatia travolgente. Da allora la sua carriera è decollata costellandosi di successi, l’uno dietro l’altro.

Ambra Angiolini e quello che nessuno conosce del suo passato

In quest’ultimo periodo Ambra Angiolini è impegnata al Teatro Franco Parenti di Milano con il suo spettacolo Il Nodo. Se sul piano lavorativo la sua vita procede a gonfie vele, purtroppo non si può dire lo stesso al momento della sua vita sentimentale. Tutti conosciamo la sua passata storia d’amore con il cantante Francesco Renga, da cui ha avuto i due figli Jolanda e Leonardo. Tra i due è finita anni fa ed entrambi ormai hanno voltato pagina. L’attrice è stata poi impegnata per circa 4 anni con l’allenatore Massimiliano Allegri. Ed è proprio a causa di ciò che ultimamente si è trovata, come non mai, al centro del gossip. La relazione tra i due è finita male a causa di un presunto tradimento da parte di lui. La trasmissione Striscia la Notizia aveva regalato alla Angiolini il tapiro d’oro, proprio per tale motivo. Tapiro che non è stato apprezzato né dalla diretta interessata né dal pubblico, che lo ha definito un gesto del tutto inappropriato.

Di recente Ambra è stata ospite di Michelle Hunziker all’interno del suo programma Michelle Impossible. Le due hanno condiviso un lungo monologo sul tema degli sbagli. Sbagli passati e sbagli presenti, più o meno importanti. Ad un certo punto però, l’attrice ha lasciato tutti senza parole facendo una confessione inaspettata. “Ho sofferto di bulimia, ho iniziato a vomitare per un uomo che mi voleva più magra” ha raccontato l’attrice, aggiungendo come adesso preferisce ‘vomitare’ fuori dalla sua vita le persone sbagliate.