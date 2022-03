Antonino Cannavacciuolo possiede un ristorante con vista mozzafiato in un luogo davvero splendido. Il posto è spesso frequentato da personaggi davvero importanti. Vediamo di chi si tratta

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef italiani più amati. Napoletano di origine, ha fatto conoscere la sua gustosissima cucina in tutto il mondo, unendo sempre piatti della tradizione a nuove proposte.

Apprezzato in tutto il mondo, lo chef stellato Cannavacciuolo, negli ultimi anni si è fatto sempre più conoscere al grande pubblico soprattutto con le sue partecipazioni a prestigiosi programmi tv di cucina. Tra le trasmissioni più seguite sicuramente Master Chef Italia, appena giunta alla conclusione della sua undicesima edizione.

Antonino Cannavacciuolo, chi frequenta il suo prestigioso ristorante? Scopriamo insieme i nomi

Antonio Cannavacciuolo negli anni ha acquisito sempre maggior successo e la sua passione per la cucina ed il suo lavoro, lo hanno portato a raggiungere sempre risultati più grandi. Lo chef gestisce un ristorante pluristellato in Piemonte, sul lago di Orta. La location si chiama Villa Crespi ed è un ristorante 5 stelle estremamente lussuoso, dotato di vista sul lago davvero mozzafiato. L’esperienza che si può vivere al suo interno, dove è Cannavacciuolo in persona a preparare le pietanze da servire ai clienti, è qualcosa di assolutamente magico che lascia tutti senza parole. Lo chef ci tiene a preparare nella sua cucina, piatti tipici della tradizione campana, per ricordare sempre le sue origini, unendovi però elementi della tradizione piemontese, per apportare un tocco di novità. Il risultato è un nuovo tipo di cucina creativa veramente sorprendente.

Quella della cucina non è però l’unica grande passione di Antonino. Lo chef stellato ama moltissimo anche il calcio che segue sempre appassionatamente, come ha affermato lui stesso in molte interviste. Ed è proprio dal mondo del calcio che arrivano alcuni suoi speciali clienti, pronti a godersi la splendida esperienza culinaria e visiva che Villa Crespi ha da offrire. Lo chef ha raccontato di aver cucinato per calciatori come Gianluigi Donnarumma, Claudio Marchisio e, nel lontano 2006, anche per il grandissimo Diego Armando Maradona.