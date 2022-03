Michelle Hunziker dopo le vacanze si rifugia nelle braccia più dolci e tenere. Il suo amore è tutto per loro: non c’è spazio per nessun altro

Michelle Hunziker è tornata in Italia. Finita la vacanza alle Maldive per la bionda conduttrice che per curare il mal di cuore e riposarsi dopo mesi impegnativi, sul fronte privato e lavorativo, ha scelto il paradiso dalle spiagge bianche facendosi accompagnare dalle sue amiche e dalle figlie Sole e Celeste avute proprio dal suo ormai ex marito Tomaso Trussardi.

Vacanza tutta al femminile per staccare la spina e lasciarsi andare a giorni di relax e spensieratezza in uno dei posti più belli e rinomati al mondo. Ma come tutte le cose, anche le vacanze finiscono e così Michelle è tornata a Milano e alla sua normalità.

Il ritorno a casa è stato piuttosto dolce per lei. Sui social, infatti, ha mostrato baci e abbracci davvero unici. Ma con chi?

Michelle Hunziker, gioiesce così: la FOTO

Michelle Hunziker si concede un ritorno in Italia pieno di amore e di affetto. Coccole a più non posso all’alba per un bentornata super. Con chi si intrattiene la conduttrice? Già un nuovo amore mostrato, poi, via social?

Nulla di tutto questo. Michelle, come dice direttamente lei, nelle sue Instagram Stories si concede delle coccole “canine”. A farle la festa per il suo ritorno sono i suoi due cani, Odino, che divide con Tomaso Trussardi e Leone.

Li tiene in braccio, li stringe, li coccola e loro rispondono a loro modo con baci e piccole leccate. Odio di primissima mattina si sdraia sul letto a pancia in su e vuole le coccole dalla sua padrona.

E poi oltre i video, arriva il post rivelatore. Michelle stesa al sole in balcone con il suo Odino sul petto. Lei lo bacia e lui rimane immobile, gradendosi le coccole. A corredo dello scatto l’ex di Eros Ramazzotti ha scritto: “Pochi mi abbracciano così”.

C’è il riferimento a qualcuno? Potrebbe essere. Fatto sta che al momento Michelle ha bisogno solo dell’affetto dei suoi cuccioli a quattro zampe e delle sue figlie, le più piccole che ha portato con lei in vacanza e di Aurora che l’ha raggiunta a casa per salutarla. Si sente la sua voce nei video ma non vuole farsi inquadrare.