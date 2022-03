Camilla affossata da Harry: la vendetta fa tremare il Principe Carlo

Tempo di vendetta da parte di Harry nei confronti di Camilla. Secondo gli esperti il Duca di Sussex starebbe per sferrare un pesante attacco nei confronti della seconda moglie del padre.

Rancore e intolleranza. Questi i sentimenti che sarebbero protagonisti nel cuore di Harry nei confronti di Camilla. Rivale da sempre di Lady Diana, il Duca di Sussex incolpa la seconda moglie del padre di molti eventi negativi e sarebbe pertanto pronto a infliggerle una vendetta.

Secondo gli esperti reali la sua autobiografia bomba in uscita prossimamente avrebbe pagina dopo pagina contenuti scottanti inerenti la Royal Family. In particolare il secondogenito del Principe Carlo punterebbe il dito verso la Duchessa di Cornovaglia.

Quest’ultima lo avrebbe ferito nel profondo con i suoi comportamenti: prima di tutto per via della delicata questione riguardante il rapporto tra i suoi genitori. Per il Royal sarebbe stata lei la responsabile del declino del loro matrimonio e delle grandi difficoltà mentali vissute dalla Spencer.

Carlo e Camilla infatti fin da ragazzi sono legati da una profonda simpatia: tuttavia il primogenito della Regina ha scelto Diana come consorte in quanto più idonea nei panni di moglie. Ma l’ombra della Shand è rimasta onnipresente nella vita dell’erede al trono, tanto che dopo la loro rottura, il Principe del Galles si è risposato con la sua fiamma di sempre.

A queste accuse si aggiungono poi quelle in merito al sua rapporto con Meghan e Kate. In particolare con quest’ultima sembra non essere andata d’accordo fin d’inizio, essendo poco accomodante con lei. Comportanti che non sono passati inosservati dal Sussex.

Harry: la vendetta più pesante contro Camilla

Dall’intervista bomba ai microfoni di Opra Winfrey a oggi, Harry e Meghan Markle hanno costantemente catalizzato l’attenzione con i loro continui colpi di scena.

Ricostruitisi una nuova vita in California, in una villa del valore di 14 miliardi di dollari a Santa Barbara, sono ormai tagliati fuori della Royal Family. Tra critiche e accuse ai parenti, sembra che sia in bilico persino la loro presenza all’importante evento del Giubileo di Platino, organizzato in occasione dei 70 anni di trono della Regina Elisabetta.

A far tremare tutti i reali britannici i continui rumors sui Duchi ribelli, tra cui in particolare da mesi una presunta autobiografia del fratello di William in cui rivelerà al mondo retroscena inaspettati dei parenti.

Secondo gli esperti al centro delle accuse sarebbe presente Camilla, figura che ha molto infastidito il Royal. Il principe Carlo pare essere molto preoccupato per questa uscita che potrebbe compromettere la figura della moglie, minandone il suo ruolo di futura Regina consorte.