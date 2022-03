La favolosa showgirl Roberta Morise è tornata a far parlare di sé con un nuovo post: si tratta di un balletto che ha incendiato il web intero…

La bellissima ex modella italiana è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo ultimo post ha fatto esplodere Instagram!

Nel video Roberta balla sulle note di una ritmata canzone, che rende la breve ripresa decisamente più simpatica e attrattiva: la scelta di questo brano è piaciuta molto alla sua community.

Nel video la Morise tiene in mano delle sneakers bianche che, quando lancia a terra, si infilano ai suoi piedi al posto delle ciabatte, come per magia: un video – transition super apprezzato dagli utenti che la seguono.

Una cosa è certa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Siete curiosi di vedere il post più scoppiettante del secolo? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Roberta Morise, bellezza da vendere: ecco come la nota conduttrice televisiva festeggia l’8 marzo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Non c’è alcun dubbio: Roberta sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Festa Della Donna mood on!“.

Nel video la Morise indossa una canottiera bianca e nera, un paio di pantaloni della tuta e delle ciabatte a forma di Topolina: la strepitosa trentaseienne riesce ad essere un vero schianto anche in tenuta da casa!

Il post ha riscosso un gran successo, con innumerevoli visualizzazioni, svariate condivisioni, tantissimi messaggi, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Intrigante, sensuale, attraente“; “La più bella tra tutte le prof dell’eredità: la mia preferita”; “Forte questo video: sei bellissima… con i capelli ricci di più!” oppure “Auguri Roberta, sei bellissima anche dentro casa”.

I suoi post sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!

La popolarità della splendida presentatrice televisiva cresce ogni giorno a vista d’occhio: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 104.000 followers.