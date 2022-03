Maria De Filippi racconta dopo anni l’assurda verità: “è andata proprio così”. Nessuno lo avrebbe immaginato

Maria De Filippi dopo anni ha raccontato l’assurda verità: nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa ci fosse dietro

Mediaset, ormai da parecchi anni, ha scelto di puntare tutto su un unico nome: quello della conduttrice Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, fin dai suoi esordi televisivi, ha saputo appassionare migliaia di telespettatori con programmi che regalano intrattenimento ed emozioni al tempo stesso.

È questo il caso di “C’è posta per te”, uno dei format più longevi della presentatrice, che da oltre vent’anni domina incontrastato il sabato sera di Canale Cinque.

Durante una recente intervista rilasciata all’amico Fabio Fazio, la De Filippi ha svelato al suo affezionato pubblico un retroscena sconvolgente su “C’è posta per te”. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa ci fosse dietro.

Maria De Filippi racconta l’assurda verità: “è andata proprio così”. Nessuno lo avrebbe immaginato

Ospite di una delle recenti puntate di “Che tempo che fa”, Maria De Filippi ha raccontato a Fabio Fazio alcuni retroscena relativi a “C’è posta per te”. La trasmissione, che offre ai telespettatori un’occasione di intrattenimento, è al contempo vetrina di storie toccanti, in grado di emozionare profondamente il pubblico.

Nessuno, fino ad oggi, si era tuttavia mai chiesto come fosse nata l’idea di un simile format, che ha fatto letteralmente la fortuna della De Filippi. È stata proprio la conduttrice a rivelarlo ai microfoni del talk show di Rai 3. A quanto pare, tutto sarebbe partito nel momento in cui la conduttrice, giunta presso il ministero dell’istruzione, si trovò di fronte ad uno scenario a dir poco insolito.

“Arrivo davanti al ministero e ci sono molti ragazzi che mi danno una busta da consegnare al ministro“, ha esordito la De Filippi, creando molta suspense in coloro che la ascoltavano. Una volta varcata la soglia del ministero dell’istruzione, la conduttrice si scoprì a fare una considerazione tutt’altro che banale tra sé e sé.

“Vedi, non riesci ad arrivare da una parte, dai la busta e qualcuno la porta a destinazione“: questa sarebbe stata la riflessione della moglie di Costanzo, che al termine di quella visita chiamò immediatamente i propri autori per comunicare quanto le stesse passando per la testa.

“È andata esattamente così“, ha confermato la De Filippi, mentre il pubblico di “Che tempo che fa” tratteneva il fiato. Nessuno, in tanti anni, aveva mai ipotizzato che ci potesse essere una simile storia dietro alla nascita di “C’è posta per te”.