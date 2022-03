Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sono sempre di più ai ferri corti nella scuola di Amici di Maria De Filippi: nell’ultima puntata, è accaduto qualcosa di incredibile

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono, senza ombra di dubbio, i due insegnanti più in guerra tra di loro nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Da quando è cominciata questa edizione a settembre sono davvero ai ferri corti, considerati anche i precedenti dello scorso anno. Negli ultimi giorni, nella scuola, è accaduto qualcosa di davvero impensabile.

Dopo due settimane, Anna Pettinelli ha deciso di mandare a casa il suo allievo Gio Montana, che aveva fatto entrare nel programma pensando che sarebbe stato un valore aggiunto. Dopo diversi errori, lo ha convocato e gli ha detto di volerlo eliminare. A gran sorpresa, è stato Rudy Zerbi a decidere di salvare il ragazzo da questa sorte e lo ha preso in squadra con sé.

Rudy Zerbi smaschera Anna Pettinelli: Maria De Filippi reagisce così

Anna non ha per niente apprezzato questa scelta di Rudy, si è sentita umiliata ma come sempre ha cercato di tenergli testa. Fino a che non è accaduto qualcosa di piuttosto curioso. I cantanti che non erano ancora al serale si sono esibiti su una performance corale, e poco prima di iniziare, Anna ha detto qualcosa a Lorella Cuccarini mentre era senza microfono.

Dopo l’esibizione, Rudy non è riuscito a stare zitto e ha segnalato l’accaduto a Maria De Filippi. Le ha detto di aver sentito Anna lamentarsi del fatto che fosse strano, che Gio Montana non era stato messo all’inizio ma su una parte più semplice della canzone.

Con queste parole, la padrona di casa ha deciso subito di chiarire la situazione perché non era affatto un bel messaggio per la produzione. È come se, la Pettinelli, avesse accusato il programma di proteggere l’allievo di Rudy. Proprio per questo motivo, Maria ha deciso subito di far esibire nuovamente i ragazzi ma in un ordine diverso. Senza dubbio, è stato un momento molto imbarazzante per la professoressa di canto, che si è ritrovata ad essere umiliata dal suo collega.