Sono giorni molto complicati per l’Ucraina che sta vivendo una guerra al massacro. L’invasione Russa sta procedendo senza tregua, segnando un numero di vittime tra cui molti bambini.

Già dai primi giorni dall’inizio della guerra, sono arrivati furgoni con i militari russi con sopra due lettere che hanno attirato l’attenzione di chi guardando la scena, si è interrogato sul loro significato.

Dalle prime ore è stata notata la lettera “Z” sui tank russi come segno patriottico nei confronti di chi è a capo dello scoppio della guerra, ovvero Putin. Non tutti sono purtroppo contrari all’operazione del Presidente Russo, c’è chi appoggia la sua idea e per far in modo che possa trasparire il loro segno di approvazione, hanno dipinto sulla propria automobile o anche sui vestiti, la lettera “Z”. In Occidente invece, il significato che attribuiscono a questo gesto è quello di un vero e proprio massacro al popolo ucraino, un comportamento terrificante ai danni di troppe vittime innocenti. La seconda lettera che è stata anche notata è la “V”, incisa anch’essa sui furgoni militari provenienti dalla Russia.

Che significato hanno le lettere “Z e V” sui furgoni militari Russi? Il gesto patriottico da parte di chi crede in Putin

Le due lettere pare siano importanti per chi aveva prima dell’inizio della guerra preso parte all’esercitazione svoltasi in Bielorussia. Un riconoscimento quindi per capire quale fossero i battaglioni.

Mentre la lettera “Z” si associa al termine (ovest ), la lettera “V” sta per (est). In Russia, utilizzare la lettera “Z” è fondamentale come segno di riconoscimento, d’appoggio e come gesto patriottico nei confronti del proprio Presidente. Un atteggiamento che fa sentire uniti chi pensa di fare squadra per un fine giustificato. Dalla nostra parte però, possiamo solo rabbrividire nell’assistere a queste vicende in cui un popolo si organizza per causare dolore e terrore ad un altro fragile ed indifeso. Due lettere permettono alla Russia di sentirsi uniti, creando quindi in tantissimi altri, un senso di tristezza e di assoluta malinconia nei confronti di azioni così inqualificabili. Tutti insieme diciamo “basta” alla guerra, non se ne può più di assistere ad un uomo che organizza le proprie forze per causare danni ad un altro essere umano.