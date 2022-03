Non ci sta questa volta Silvia Toffanin: i suoi piani cambiano e il rifiuto a Pier Silvio genera un’inattesa serie di ripercussioni.

Dopo la breve esperienza dietro il bancone del tg satirico di “Striscia La Notizia“, la protagonista di “Verissimo“, l’amata Silvia Toffanin, ha lasciato l’appuntamento serale su Canale 5 per continuare a dedicarsi interamente alla parentesi pomeridiana del piccolo schermo. Fra l’altro, tanto elogiata dal pubblico, quanto dai suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Ma, a causa di un imprevisto dell’ultima ora, le carte in tavola starebbero per cambiare drasticamente.

In queste ultime ore, il suo compagno di vita da oltre un ventennio nonché vicepresidente del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha rivolto alla conduttrice di origini venete una proposta alla quale credeva non avrebbe potuto sottrarsi. Il rifiuto, però, sarebbe stato stato scandito con estrema prontezza dall’ex modella. E, sopratutto, in maniera del tutto inattesa.

“Verissimo” Silvia Toffanin: drastico rifiuto a Pier Silvio: le conseguenze

Il format di “Verissimo“, dopo aver ospitato nella giornata di ieri importanti artisti come: la conduttrice Andrea Delogu, il comico Enrico Brignano, e l’attrice Laura Chiatti, chiude il suo sipario. Secondo quanto riportato dai vertici della rete, nelle ultime ore, l’appuntamento domenicale è destinato a salutare in maniera definitiva i suoi telespettatori.

Il motivo è stato spiegato in primis da Dagospia, e poi da altre testate giornalistiche. Già intrise di malinconia per l’inaspettato cambio di programma. Pare che, in prima battuta, la Toffanin abbia deciso molto coraggiosamente di assecondare i desideri di Pier, concedendo tutte le sue attenzioni alla trasmissione servendosi dell’attuale doppio appuntamento.

Ma se fino a poco tempo fa, la trasmissione, prediligeva esclusivamente il sabato per la sua messa in onda, Silvia ha poi deciso di assecondare Pier. E di mettersi alla prova, ottenendo, tra l’altro, fino a oggi degli ottimi risultati. Ora, però, la situazione si sarebbe complicata.

Tra gli impegni riguardanti la sua famiglia, e l’imminente inizio del Serale di “Amici – di Maria De Filippi“, si è optato per una decisione che facilitasse sia le sorti della parentesi guidata da Silvia, che il quieto vivere di entrambi gli esponenti della coppia. A partire dal mese di aprile, e con un ultimo pit stop il 27 marzo, la trasmissione tornerà alle sue vecchie abitudini.