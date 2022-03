Ambra Angiolini mostra a tutti il figlio più piccolo, Leonardo. Amore puro sui social e tanto affetto anche da parte dei fan

Ambra Angiolini nei mesi scorsi è stata sotto i riflettori del gossip per via della fine della sua storia d’amore con Max Allegri. Tradimenti, indiscrezioni sulla presunta nuova fiamma, l’intervista di “Striscia la notizia” che ha creato un sacco di clamore. Insomma l’ex di “Non è la Rai” ne ha viste e sentite di ogni colore rimanendo però sempre in silenzio senza mai perdere la classe che la contraddistingue.

In suo sostegno è scesa anche la figlia Jolanda, da poco maggiorenne. Proprio lei è tra i due figli, quelli che Ambra ha avuto da Francesco Renga, quella che si espone decisamente di più sui social.

Non solo in questi casi ma anche con scatti e video insieme ai suoi genitori. Ma sapete che Ambra ha anche un altro figlio, Leonardo? Lo vediamo pochissimo ma è molto bello. Ecco una sua foto rarissima insieme alla mamma.

Ambra Angiolini ed il figlio Leonardo: abbraccio unico

Leonardo e Jolanda Renga sono i figli di Ambra Angiolini nati dall’unione con Francesco Renga. Una famiglia affiatatissima anche se i due genitori non stanno più insieme. Proprio il cantante lo ha ricordato in una intervista a “Verissimo” sottolineando che loro resteranno per sempre una famiglia.

Jolanda, dicevamo, non ha paura a mostrarsi in pubblico. Leonardo, 15 anni, invece vive la popolarità dei suoi genitori in modo diverso. È timido e non ama apparire, nemmeno con le foto social. Eppure sbirciando nel profilo di Ambra c’è uno scatto dolcissimo che lo mostra proprio abbracciato alla mamma.

Una pubblicazione “a tradimento” potremo dire che forse avrà fatto innervosire un po’ il giovane ma per una volta Ambra ha fatto uno strappo alla regola. “Arrabbiati pure…ti Leo tantissimo #mammaefiglio #instagram #ambragram #love” ha scritto la celebre attrice a corredo della foto.

Un abbraccio dolcissimo che vede la mamma stringere le braccia alla vita del suo piccolo e dargli un bacio sul collo mentre lui si volta. Lei chiude gli occhi e lì trova tutto quello di cui ha bisogno. Il segno di un amore puro che ha riscontrato tanto affetto anche da parte del pubblico.