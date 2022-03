Il noto cuoco italiano Antonino Cannavacciuolo è stato ospite nella puntata del 5 marzo di C’è Posta per Te: ecco quanto ha guadagnato…

Il conosciutissimo chef è stato chiamato dalla redazione di C’è Posta per Te, per fare una sorpresa ad un suo grande fan: la famosa trasmissione racconta le storie di persone comuni che devono affrontare delle situazioni problematiche, tentando di fare ammenda dei loro errori e sperando di riappacificarsi con i propri cari.

La toccante storia a cui ha preso parte Cannavacciuolo riguarda Dora e suo nonno Amedeo: la ragazza è andata a vivere con lui quando sua nonna è venuta a mancare.

Dora ha voluto fare una sorpresa a suo nonno per renderlo felice e fargli delle confessioni importanti: “Non voglio che mi succeda quello che è accaduto con nonna”. E ancora: “La tua sofferenza e la tua felicità sono e saranno sempre anche le mie”.

C’è Posta per Te, Antonino Cannavacciuolo ha fatto schizzare gli ascolti alle stelle… ma quanto ha guadagnato?

Subito dopo le dichiarazioni della giovane Dora, è sceso dalle scale dello studio il mitico chef stellato, che ha esordito dicendo: “Hai una storia bellissima, Amedeo. E una nipote speciale che ti vuole bene”.

Cannavacciuolo ha poi proseguito dicendo che il loro legame deve essere da esempio per l’intera nazione, visti i tantissimi nonni che oggi sono soli.

Antonino ha poi voluto omaggiare Dora e Amedeo di un regalo speciale: il suo ultimo libro ed un invito a Villa Crespi per poter consumare un pranzo insieme.

Questo incontro ha riscosso un gran successo, facendo vincere al programma l’intera serata: si tratta 4.643.000 spettatori raccolti davanti al video, con il 26.4% di share.

In molti si stanno chiedendo quale sia il compenso dato al noto cuoco, per la sua presenza in puntata, in qualità di ospite: non si sa ancora quale sia la cifra precisa, ma, come per ogni ospite della puntata, il cachet oscillerà tra i 25 mila e i 50 mila euro.