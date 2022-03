Elodie torna con una nuova trasformazione: quello che resta è la sua sensualità indiscussa. Non si riesce a non guardarla

Elodie ci ha abituati ai cambiamenti, alle trasformazioni dal punto di vista del look. Mai uguale, mai banale, l’ex allieva di “Amici” sta bene con tutto. Dai capelli corti e rosa al caschetto scuro passando per le treccine in stie afro, ai capelli lunghissimi e ricci fino all’ennesima trasformazione di oggi.

Capelli ancora lunghissimi ma super lisci che svolazzano mentre lei si muove. Riga al centro ed un nuovissimo stile che di sicuro farà tendenza per la nuova stagione. È questo l’effetto che suscita la sua nuova proposta, quella che lei ci mostra nel video di “Bagno a mezzanotte”, il singolo uscito proprio oggi che promette di far ballare, e non solo, tutti.

Elodie: nuovo look, sensualità di sempre

È un vero condensato di eros Elodie nel nuovo video del suo brano. I capelli e la sua ennesima trasformazione di stile attirano ma è anche il corpetto che ha deciso di indossare e le sue movenze sinuose che fanno girare la testa.

In bianco e nero e con i capelli che le volano alle spalle, Elodie si avvicina all’obiettivo e manda tutti in escandescenza. In total black, se così possiamo chiamarlo, sembra una moderna amazzone. Stivali di pelle oltre il ginocchio, autoreggenti bucati ed un corpetto super sexy che lascia poco o nulla all’immaginazione.

Lato B di fuori che però lei non ci mostra mai esplicitamente ma che il suo balletto rende ancora più di fuoco. Le movenze sono sublimi e la sua voce incanta. Il video del singolo è firmato dai Manetti Brothers che hanno dipinto una Elodie ancora più sensuale e scatenata. La cantante si supera ogni volta e sale un gradino sempre più in alto.

Questo è quello che colpisce anche se l’ex di Marracash ci regala anche uno scatto del suo secondo outfit del video. Un abito a maniche lunghe firmato AndreAdamo: anche qui non manca uno stile inconfondibile ed una sensualità che ti blocca. Tagli sulle spalle e poi gonna lunga dietro e davanti praticamene inesistente che si ferma all’inguine.

I fan non resistono, troppa bellezza e sensualità in un colpo solo. Le tributano i complimenti più diversi e tra tutti c’è chi le dice: “Tu ci vuoi morti”.