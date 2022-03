Belen e Stefano De Martino, il dettaglio che annuncia il ritorno di fiamma

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme? I rumours proseguono, sui social un indizio sembrerebbe suggerire una nuova riconciliazione

Icona di bellezza e sensualità sempre e comunque, nonostante il trascorrere degli anni, e personaggio che ricorre periodicamente nelle cronache di gossip. Tra le celebrità più seguite c’è senza dubbio Belen Rodriguez, la showgirl argentina che ormai da diversi anni è diventata una delle protagoniste del mondo dello spettacolo nostrano.

Di recente, la stiamo ammirando come conduttrice de ‘Le Iene’ su Italia Uno. Sempre seducente e in gran forma, raccoglie come al solito i complimenti dei suoi numerosissimi ammiratori. Su Instagram, è una autentica star da sempre, con oltre 10 milioni di followers. Ma di lei si sta parlando molto, ultimamente, soprattutto per i rumours sulla sua vita privata.

Sembrava aver trovato la felicità e l’amore, finalmente, con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, la sua seconda figlia. Ma anche la storia con l’hairstylist milanese è naufragata. E così, si torna a parlare di un ennesimo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, padre del primo figlio, Santiago.

I due, dopo una prima rottura anni fa, ci avevano riprovato tra il 2019 e il 2020, ma, dopo un nuovo inizio incoraggiante, le loro strade si erano separate di nuovo. Ora, sono stati visti spesso insieme, negli ultimi tempi, soprattutto ad ora tarda, ma entrambi hanno spiegato che ciò avviene per i rispettivi impegni di lavoro e che comunque tra loro c’è un rapporto cordiale soprattutto nell’interesse del figlio.

Belen e Stefano De Martino, il messaggio dolce e romantico: la coppia alimenta di nuovo i sospetti

Tuttavia, dai social, nuovi indizi sembrerebbero suggerire un ennesimo riavvicinamento. Entrambi in questi giorni si trovano in vacanza in montagna, non hanno reso nota la località ma qualcuno ha ipotizzato che si trovino insieme nello stesso luogo. E c’è anche di più.

Su Instagram infatti, a corredo dei suoi scatti montani, Belen ha postato i versi di un poeta e cantautore spagnolo, Joaquin Sabina. Versi che recitano così:

Posso essere banale e dire che le tue labbra hanno lo stesso sapore, che sono le labbra che bacio nei miei sogni. Posso essere triste e dire che mi basta essere tuo nemico, il tuo tutto, il tuo schiavo, la tua febbre, il tuo padrone. E, se anche tu vuoi, posso essere la tua stazione e il tuo treno, il tuo male e il tuo bene, il tuo pane e il tuo vino e il tuo peccato, il tuo Dio, il tuo assassino

Frasi che effettivamente potrebbero far pensare ancora una volta a un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. Non ci sono conferme, per il momento. Come sempre in questi casi, se son rose, fioriranno.