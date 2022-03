Domenica In, Mara Venier costretta ad intervenire: “Non so cosa faremo”

Mara Venier è stata costretta a stravolgere la scaletta di “Domenica In”, ma un ospite non l’ha presa bene: ecco cosa è successo

Il 6 marzo è andata in onda una nuova puntata di “Domenica In” e Mara Venier ha condotto un appuntamento speciale, dal momento che ha dovuto ribaltare completamente la scaletta a causa della guerra in Ucraina.

Serena Autieri sarebbe dovuta essere una degli ospiti della pomeriggio, la zia Mara aveva preparato per lei un’intervista strepitosa. L’imprevisto ha avuto la meglio e l’attrice non ha avuto molto tempo a disposizione.

“Domenica In”, Serena Autieri indignata: zia Mara perplessa

Nell’ultima puntata di “Domenica In” nulla è andato secondo i piani e così anche la parte dedicata a Serena Autieri. Mara Venier avrebbe dovuto intervistare l’attrice che prossimamente andrà in scena con uno nuovo spettacolo a teatro.

Invece, è riuscita a ricavare solo qualche minuto per l’ospite che ha ironizzato: “Senti ma per fare un’intervista con te devo venire alle 2 mi sa, cioè quando inizi…“.

Zia Mara ha subito replicato: “Sai, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente – poi ha continuato – Non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine, però intanto siamo qua per presentare il tuo spettacolo in teatro. No?”. L’attrice ha poi risposto e concluso: “Assolutamente”.

Così la Autieri ha cantato un brano del suo spettacolo Rugantino per poi lasciare lo studio. Sui social i telespettatori non hanno potuto fare a meno di commentare il suo gesto che non è passato inosservato: l’attrice avrebbe salutato la Venier in modo freddo e distaccato.

Un atteggiamento visto da più di qualcuno senza senso dal momento che non mancheranno occasioni per tornare in studio e raccontare qualcosa in più sulla sua vita, pubblica e privata.

In questi giorni la guerra è un tema di rilevanza e tante trasmissioni sono state costrette a ribaltare i piani in fase di programmazione. Mara Venier nel suo piccolo è riuscita a portare a termine un lavoro strepitoso e sui social non sono mancati i complimenti da parte dei fan che hanno affermato: “Il mestiere del giornalista impone la presenza in momenti come questi. Anche il suo ruolo, perno dell’intrattenimento del servizio pubblico, richiede responsabilità verso il più alto senso possibile. È per questo motivo che Mara Venier merita il nostro affetto, la nostra stima, due volte di più”.