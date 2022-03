Christian De Sica, non tutti conoscono il passato del grande attore. Le gravi difficoltà affrontate prima del successo: “I crampi allo stomaco”

Figlio d’arte di uno dei più autorevoli nomi del cinema italiano, Christian De Sica raggiunse il successo negli anni ’80, per una carriera che supera i 40 anni di attività. Cinema, teatro, televisione, l’attore si affermò come comico e showman, divenendo così uno dei personaggi più importanti nel mondo dello spettacolo.

Ma non fu sempre semplice il percorso del re dei cinepanettoni, che intraprese una lunga gavetta prima di raggiungere la fama. Difficoltà affrontate insieme alla moglie Silvia Verdone, sorella dell’attore e regista Carlo Verdone, che fu compagno di banco proprio di Christian De Sica. Un legame sentimentale che fece vacillare l’armonia nel rapporto tra i due attori, prima che l’amore divenne un lungo e felice matrimonio dal quale nacquero due figli.

Compagna di vita dell’attore, ma anche un’affermata produttrice cinematografica, fu testimone in prima persona delle complicazioni che ostacolarono l’ascesa al successo del marito. Una storia con un lieto fine che sappiamo tutti, senza conoscere alcuni imprevedibili dettagli.

Christian De Sica, la gavetta e il successo

Non tutti sanno che l’esordio come artista per Christian de Sica ebbe luogo in Venezuela, in particolare a Caracas, dove raggiunse un discreto successo in una rete televisiva che gli offrì un contratto quinquennale. Fu l’attrice Maria Mercader, madre dell’attore, a convincere il figlio a fare rientro in Italia, dove ricominciò la gavetta dall’inizio.

Ma il momento più difficile sopraggiunse alla morte del padre Vittorio, che lasciò diversi debiti a pesare sulle finanze del figlio. In quel periodo l’attore aveva già conosciuto Silvia Verdone, che non poteva ricorrere all’aiuto della sua famiglia, contraria alla loro relazione.

Una povertà tale da dover rinunciare ai pasti, come Christian de Sica confessa in un’intima intervista: “Sentivamo i crampi allo stomaco“. Un passato difficile, che maturò consapevolezza nell’attore, fino alla fine di quel duro periodo, che si risolse con il debutto del film “Vacanze di Natale” del 1983.

Ad oggi sono ben 113 i film in cui Christian De Sica ha preso parte, diventando un’insostituibile punto di riferimento nel cinema italiano, per una carriera di grandi successi intramontabili. La sua ultima apparizione al cinema coincide con il film “Chi ha incastrato Babbo Natale“, per la regia di Alessandro Siani, dove a breve farà ritorno.

Prevista per il 23 marzo l’uscita in “Altrimenti ci arrabbiamo“, omaggio al famoso film con Bud Spencer e Terence Hill, diretto dai registi YouNuts!.