Un’ulteriore svolta nel caso Denise Pipitone. Questa volta a parlare è il fratello che fa delle rivelazione importanti sulla fine fatta dalla sorella. Vediamo di cosa si tratta

Sono passati quasi vent’anni da quel lontano 2004 quando, un giorno d’estate la piccola Denise Pipitone, all’epoca di 4 anni, scomparve nel nulla mentre giocava vicino la casa della nonna a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Sicilia.

Da allora della piccola, che oggi avrebbe 22 anni, non si è saputo mai più nulla. Le indagini sul caso non si sono mai fermate e sono state seguite molteplici piste che, però, non hanno mai portato ad alcun risvolto concreto. La mamma della piccola, Piera Maggio, l’ abbiamo vista spessissimo in televisione, partecipare a programmi come Chi l’ha visto? per lanciare appelli a chiunque potesse sapere qualcosa in più sulla fine fatta dalla figlia. Non si è mai data pace la madre e ancora oggi porta avanti la sua battaglia speranzosa di poter un giorno riabbracciare la sua bambina.

Il caso di Denise Pipitone diventerà una serie tv e il fratello dice la sua

Quello di Denise Pipitone è divenuto negli anni uno dei casi di scomparsa di minore più famosi e seguiti in Italia e non solo. Le ricerche della bambina sono sempre andate avanti, anche se non si è mai arrivato ad alcun risultato vero e proprio. Molti gli indagati, tra cui anche alcuni familiari stessi, ma mai nessuna verità completa è venuta fuori.

Nell’ultimo periodo si è tornati a parlare molto del caso per un motivo particolare. Proprio la madre Piera, ha annunciato a Chi l’ha visto? che il caso della scomparsa di Denise, sarebbe diventato presto una docu-serie. Il giorno dell’uscita è previsto per il 12 marzo, manca quindi sempre meno. La serie è diretta da Vittorio Moroni, che ha ripercorso i giorni successivi alla sparizione, analizzando la questione sotto molteplici punti di vista. Il documentario si intitola Denise e sarà disponibile su Discovery+ dal 12 marzo. Nelle ultime ore inoltre, ha preso la parola il fratello della piccola, Kevin. E’ la prima volta che si esprime a riguardo e ha rilasciato dichiarazioni molto forti: “Di sicuro quello di mia sorella è un rapimento non una scomparsa.“